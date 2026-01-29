Atento Central: River llegará al Gigante tras vencer a Gimnasia y con Juanfer Quintero iluminado

El Millonario superó a Gimnasia de La Plata por 2-0, en el Monumental, con un doblete de Juan Fernando Quintero. El equipo de Gallardo visitará a Central

Central tendrá que contener a Juanfer Quintero el próximo domingo en el Gigante.

River, próximo rival de Central, le ganó a Gimnasia por 2 a 0 en el estadio Monumental, en la segunda fecha de la zona B del torneo Apertura. Ambos goles del triunfo del local fueron convertidos por el volante Juan Fernando Quintero, a los 40 minutos de la primera parte, de tiro libre, y cuando iban cuatro de la segunda mitad.

Además, ambos equipos terminaron el encuentro con expulsiones: en Gimnasia vieron la roja el extremo Manuel Panaro, a los 13 minutos de la primera parte, y el delantero Jorge de Asís, en el tercer minuto de descuento del segundo tiempo; mientras que el lateral de River Matías Viña fue expulsado a los 11 minutos del complemento.

Así, el Millonario alcanzó la punta del grupo B, con seis unidades y la valla invicta.

En la próxima fecha, los dirigidos por Marcelo Gallardo deberán visitar a Rosario Central, el domingo, a las 21.30, en el Gigante de Arroyito.

River fue más que Gimnasia

La primera llegada del partido fue de River, a los siete minutos, con un remate de primera del lateral Matías Viña desde dentro del área, que se fue alto.

Gimnasia se quedó con un jugador menos a los 13 minutos, cuando el extremo Manuel Panaro fue expulsado, a instancias del VAR, luego de una dura patada al mediocampista Fausto Vera.

Juanfer intratable

A los 33 minutos, Juanfer Quintero tuvo un tiro libre frontal al área, pero su remate, aunque potente, no tuvo buena dirección y pudo ser desviado con un manotazo por el arquero Nelson Insfran.

Minutos después, en un tiro libre desde una posición parecida, Quintero pudo meter un buen remate, que entró rozando el palo derecho de Insfran y se convirtió en el 1-0.

River aumentó la ventaja en la primera llegada de peligro del segundo tiempo, a los cuatro minutos, cuando Juanfer Quintero aprovechó un centro rasante desde la izquierda, llegó por el segundo palo y remató de primera, con un disparo seco que entró bajo, por el palo izquierdo de Insfran.

Una roja en River

El equipo de Marcelo Gallardo terminó el partido con 10 futbolistas, debido a la doble amonestación sufrida por Matías Viña, en su segundo partido como jugador del Millonario.

Gimnasia no tuvo jugadas de peligro hasta los 22 minutos, mediante un tiro libre al segundo palo que fue rematado de volea por el lateral Alexis Steimbach, cuyo disparo potente pasó cerca del poste derecho del guardameta Santiago Beltrán.

A los 43 minutos del segundo tiempo, el volante Giuliano Galoppo manejó un ataque a pura velocidad, salió para la pierna zurda y remató cruzado, pero no pudo superar al arquero rival.

La última incidencia del partido se dio en el tercer minuto de descuento, cuando una patada muy dura del delantero Jorge de Asís sobre el defensor Lucas Martínez Quarta le valió la roja directa.

Por otra parte, River cerró ayer un acuerdo con el Chelsea para incorporar al mediocampista ecuatoriano Kendry Páez a préstamo por una temporada.

Páez tiene 18 años y se formó en Independiente del Valle.