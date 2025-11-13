Regional Amateur: Coronel Aguirre recibe a Unión de Álvarez en el estadio Pocho Lavezzi

El equipo de Villa Gobernador Gálvez, este viernes a las 17, va por un triunfo ante el rojinegro de Álvarez en el Regional Amateur

En el estadio Ezequiel Pocho Lavezzi de Villa Gobernador Gálvez , este viernes a partir de las 17, se enfrentarán Coronel Aguirre y Unión de Álvarez, el marco de la 4ª fecha de la Zona 10 en el torneo Regional Amateur , región Litoral Sur.

Los representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol vuelven a verse las caras en el partido revancha. En Álvarez, el Coronel se alzó con un triunfo por 3 a 0 y el partido será arbitrado por Lucas Gómez, representante de la Liga de Chañar Ladeado.

En el Regional Amateur participan 332 equipos y otorga 4 ascensos al Federal A 2026.

El rojiverde dirigido por la dupla técnica conformada por Damián Ledesma y Germán Rivarola, necesita un triunfo para borrar la dura derrota que le propinó PSM Fútbol, el domingo ante su público.

Para ambos equipos será el inicio de los partidos de vueltas. En la ida, el Coronel se alzó con un tremendo triunfo del estadio Don Ángel Moscoloni por 3 a 0 con los goles de Matías Benítez en dos oportunidades y el restante lo anotó Braulio Zanello.

Aguirre iría con el mismo que perdió ante PSM Fútbol

Con respecto a los equipos, la dupla técnica de Chirola Ledesma y Pirulo Rivarola dispondrían de la misma formación que puso en la derrota ante PSM Fútbol para recibir a los rojinegros de Álvarez.

Cabe recordar que Aguirre también está peleando el título del fútbol local y sueña con el tricampeonato. En la temporada 2023 y 2024 se llevó los torneos en Primera A.

Unión de Álvarez con equipo alternativo

Por su parte César Gáspari, entrenador de los rojinegros jugaría con un plantel de juveniles y reservaría a los titulares para enfrentar a Pablo VI, este sábado, en el último encuentro de la Rosarina donde tiene muchas chances de luchar por título local. Unión apunta a los dos frentes.

Los posibles equipos

Coronel Aguirre iría con: Gastón Fernández; Brandon Pérez, Gerardo Pollachini, Agustín Villasanti y Gabriel Britez; Facundo Cina, Facundo Silva, Fernando Benítez y Isaac Zalazar Leiva; Cristofer Coronel y Micael Bogado. DT: Damián Ledesma y Germán Rivarola.

Unión de Álvarez saldría con: Agustín Bianucci, Jair Tula, Ezequiel Sergiani, Stefano Del Moro y Joel Rodríguez; Bautista Coronel, Juan Rodríguez, Lautaro Giménez y Julián Cosanelli; Julián Andrada y Alvaro González. DT: César Gaspari.