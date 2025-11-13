La Capital | Ovación | Regional Amateur

Regional Amateur: Coronel Aguirre recibe a Unión de Álvarez en el estadio Pocho Lavezzi

El equipo de Villa Gobernador Gálvez, este viernes a las 17, va por un triunfo ante el rojinegro de Álvarez en el Regional Amateur

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

13 de noviembre 2025 · 21:50hs
Regional Amateur.  El equipo de Villa Gobernador Gálvez buscará un triunfo ante Unión para llegar a la cima en la Zona 10.

Regional Amateur.  El equipo de Villa Gobernador Gálvez buscará un triunfo ante Unión para llegar a la cima en la Zona 10.
Unión de Álvarez. El rojinegro de Álvarez dirigido por César Gaspari visitará a Aguirre con la premisa de ganar por primera vez en el Regional Amateur   

Unión de Álvarez. El rojinegro de Álvarez dirigido por César Gaspari visitará a Aguirre con la premisa de ganar por primera vez en el Regional Amateur   

En el estadio Ezequiel Pocho Lavezzi de Villa Gobernador Gálvez, este viernes a partir de las 17, se enfrentarán Coronel Aguirre y Unión de Álvarez, el marco de la 4ª fecha de la Zona 10 en el torneo Regional Amateur, región Litoral Sur.

Los representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol vuelven a verse las caras en el partido revancha. En Álvarez, el Coronel se alzó con un triunfo por 3 a 0 y el partido será arbitrado por Lucas Gómez, representante de la Liga de Chañar Ladeado.

En el Regional Amateur participan 332 equipos y otorga 4 ascensos al Federal A 2026.

El rojiverde dirigido por la dupla técnica conformada por Damián Ledesma y Germán Rivarola, necesita un triunfo para borrar la dura derrota que le propinó PSM Fútbol, el domingo ante su público.

Para ambos equipos será el inicio de los partidos de vueltas. En la ida, el Coronel se alzó con un tremendo triunfo del estadio Don Ángel Moscoloni por 3 a 0 con los goles de Matías Benítez en dos oportunidades y el restante lo anotó Braulio Zanello.

Aguirre iría con el mismo que perdió ante PSM Fútbol

Con respecto a los equipos, la dupla técnica de Chirola Ledesma y Pirulo Rivarola dispondrían de la misma formación que puso en la derrota ante PSM Fútbol para recibir a los rojinegros de Álvarez.

Cabe recordar que Aguirre también está peleando el título del fútbol local y sueña con el tricampeonato. En la temporada 2023 y 2024 se llevó los torneos en Primera A.

Unión de Álvarez con equipo alternativo

Por su parte César Gáspari, entrenador de los rojinegros jugaría con un plantel de juveniles y reservaría a los titulares para enfrentar a Pablo VI, este sábado, en el último encuentro de la Rosarina donde tiene muchas chances de luchar por título local. Unión apunta a los dos frentes.

Los posibles equipos

Coronel Aguirre iría con: Gastón Fernández; Brandon Pérez, Gerardo Pollachini, Agustín Villasanti y Gabriel Britez; Facundo Cina, Facundo Silva, Fernando Benítez y Isaac Zalazar Leiva; Cristofer Coronel y Micael Bogado. DT: Damián Ledesma y Germán Rivarola.

Unión de Álvarez saldría con: Agustín Bianucci, Jair Tula, Ezequiel Sergiani, Stefano Del Moro y Joel Rodríguez; Bautista Coronel, Juan Rodríguez, Lautaro Giménez y Julián Cosanelli; Julián Andrada y Alvaro González. DT: César Gaspari.

Noticias relacionadas
Los futbolistas de Central celebran en el triunfo del Canalla ante Instituto, en Alta Córdoba.

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

En el Madre de Ciudades, Central jugó la final de la Copa de la Liga 2023 ante Platense y se coronó campeón.

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Banco es una fiesta. El tricolor se alzó con el ascenso en inferiores, la primera logró la permanencia en el círculo superior y en la temporada 2026 ambos jugarán en la A. Hubo un  gran festejo en el club de la zona norte de Rosario.  

Banco hizo historia al lograr el ascenso con las divisiones inferiores en Rosarina

Ariel Senosiain es un declarado hincha de Newells.

Ariel Senosiain: "Newell's tiene que tomar esto como si hubiese sido un descenso"

Ver comentarios

Las más leídas

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Lo último

Regional Amateur: Coronel Aguirre recibe a Unión de Álvarez en el estadio Pocho Lavezzi

Regional Amateur: Coronel Aguirre recibe a Unión de Álvarez en el estadio Pocho Lavezzi

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Caputo asegura ahora que la Argentina no puede dejar flotar el dólar

Acuerdo comercial con EEUU: cómo impacta en Santa Fe

Acuerdo comercial con EEUU: cómo impacta en Santa Fe

Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Son asesintos cometidos desde el 2021. Las recompensas que ofrece el Ministerio Público de la Acusación llegan a $16 millones
Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Por Claudio Berón

Acuerdo comercial con EEUU: cómo impacta en Santa Fe
Economía

Acuerdo comercial con EEUU: cómo impacta en Santa Fe

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados
Policiales

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada
Policiales

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína
Policiales

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón
La Ciudad

Echesortu: rescataron a un nene que estaba solo y encerrado en un balcón

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Hoy es la Noche de las Heladerías en Rosario: qué locales ofrecen 2x1

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Un jugador de La Scaloneta está de novio con la expareja de otro futbolista

Neymar estalló contra un extécnico de Newells y el Santos está que arde

Neymar estalló contra un extécnico de Newell's y el Santos está que arde

Ovación
Con la presencia de Lionel Messi, Argentina juega su último amistoso del año ante Angola
Ovación

Con la presencia de Lionel Messi, Argentina juega su último amistoso del año ante Angola

Con la presencia de Lionel Messi, Argentina juega su último amistoso del año ante Angola

Con la presencia de Lionel Messi, Argentina juega su último amistoso del año ante Angola

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Para un jugador de Central, el partido contra Independiente tendrá un sabor especial

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Estadios definidos: a dónde podrían y desearían viajar los hinchas de Central en busca de títulos

Policiales
Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Por Claudio Berón

Policiales

Recompensas millonarias: buscan datos para resolver 8 homicidios aún impunes en la región

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Imputaron a Brian Bilbao y quedó preso por traficar más de una tonelada de cocaína

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

Imputan al exjefe de la Policía rosarina y otros nueve uniformados

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Facultad de Medicina lamentó la muerte de la estudiante atropellada

La Ciudad
Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados
La Ciudad

Se vienen los premios Rosarigasinos: quiénes son los nominados

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

La editorial que propone apagar los celulares y encender los juegos de mesa

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Almacén de las Tres Ecologías inaugura dos murales con una fiesta frente al río

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

El Concejo recibirá a la familia del jugador de vóley de Central Córdoba a casi un año de su muerte

Familiares de la víctima de femicidio en V. G. Gálvez reclaman justicia
POLICIALES

Familiares de la víctima de femicidio en V. G. Gálvez reclaman justicia

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano
LA CIUDAD

Identifican a la ciclista que murió atropellada por un colectivo en barrio Belgrano

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes
La Ciudad

Barrio Tablada: derribaron otro búnker de droga ligado al clan Funes

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo
La Ciudad

Una joven ciclista, estudiante de Medicina, murió arrollada por un colectivo

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez
POLICIALES

Hallaron en zona sur una camioneta que fue robada tras un crimen en Pérez

Presupuesto participativo: ya eligieron obras para sus barrios 22 mil rosarinos
La Ciudad

Presupuesto participativo: ya eligieron obras para sus barrios 22 mil rosarinos

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista
Policiales

Piden detener a un juez de Rosario por una maniobra en favor de un financista

Quini 6 récord: expectativa por el pozo vacante más alto de la historia
Información General

Quini 6 récord: expectativa por el pozo vacante más alto de la historia

El gurú rosarino del blue lanzó su bomba: en qué invertir hoy los ahorros
Economía

El gurú rosarino del blue lanzó su "bomba": en qué invertir hoy los ahorros

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud
La Ciudad

Anita Martínez contó que fue abusada por un familiar y  que eso impactó en su salud

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses
Economía

La inflación de octubre se aceleró al 2,3 % y acumuló un 31,3 % en 12 meses

Podrían suspender el partido entre Newells y Racing por la protesta gremial
Ovación

Podrían suspender el partido entre Newell's y Racing por la protesta gremial

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Los nombres que Holan tiene en la cabeza pensado en el equipo ante Independiente

Corsalini: La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad
La Región

Corsalini: "La Carta Orgánica de Pérez la va a redactar la comunidad"

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas
Información General

Escape de gas e incendio en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: Margarita Uviedo y Catalina Tion, convocadas al Mundial de Perú

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia
Información General

EEUU acuñó la última moneda de un centavo de dólar de la historia

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral
Economía

La CGT Rosario acelera su normalización para enfrentar la reforma laboral

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas
Información General

Mercado Libre recibió un 50 por ciento más de exenciones impositivas

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández
Información General

Murió Dylan, el perro del expresidente Alberto Fernández