Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron sus partidos en la ida de los cuartos de final en el fútbol femenino

La Ciudad
Marcha nórdica, el deporte que gana terreno en Rosario con una actividad diferente
La Ciudad
Mitos y verdades sobre las estelas de aviones en el cielo de Rosario
La ciudad
Planazo de domingo: Gala del Orgullo en La Comedia, para celebrar la diversidad
Policiales
Zona oeste: falleció un hombre de 33 años baleado en el rostro
Negocios
La empresa rosarina que desafía a los bazares chinos con volumen y precios bajos
Motores
Cómo comprar un auto híbrido en Rosario: qué aspectos son claves
Ovacion
El peor final: hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo en Venezuela
La Ciudad
El clima en Rosario: domingo nublado, con temperaturas agradables por la tarde
Salud
El 1 % de las rosarinas usa los óvulos congelados para buscar un embarazo después
La Ciudad
Rosario le responde a Venezuela: colecta reunió medicamentos y pañales
Policiales
Juicio por jurados en San Nicolás: declararon inocente por homicidio a una mujer
La Ciudad
Postal europea en Rosario: un globo aerostático reapareció sobre el centro
Policiales
Cayó la banda de Los Tucumanos por el sistema Lince: secuestran $140.000 y autos
Información General
Piden que se anule la orden de detención de Jesica Cirio por falta de riesgo de fuga
La Ciudad
En una discusión de tránsito en el centro, se descompensó y murió
Ovación
Pausa de rehidratación para activar la confianza y con sueño rosarino
La Región
Más de 1.200 cámaras de videovigilancia y nueva tecnología para V. G. Gálvez
Policiales
Investigan la denuncia de una pasajera de Uber que acusó al chofer de intoxicarla
La Región
Ciudades de la provincia se preparan para enfrentar la amenaza de El Niño
Salud
VIH: tres de cada diez nuevos casos son de personas que nunca se habían testeado