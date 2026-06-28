Copa Santa Fe: Adiur y Social Lux ganaron sus partidos en la ida de los cuartos de final en el fútbol femenino Las naranjas vencieron a Argentino de San Lorenzo en calidad de visitante (2-1) y las verdolagas en Ludueña derrotaron a Defensores de Armstrong (3-1) 28 de junio 2026 · 20:59hs

Copa Santa Fe. El femenino de Adiur se trajo un triunfo desde San Lorenzo con los goles de Emilia Boccalini. Copa Santa Fe femenino. Social Lux logró una importante victoria en barrio Ludueña en el partido de ida por los cuartos.

Importantes victorias consiguieron Social Lux y Adiur por los cuartos de final en el femenino de la Copa Santa Fe. Las verdolagas derrotaron a Defensores de Armstrong por 3 a 1 con los goles de Evelyn Peralta, Brisa Cortes y Lara Groia. En tanto, Adiur se trajo un gran triunfo ante Argentino de San Lorenzo con dos goles de Emilia Boccalini.

Las representantes de la Asociación Rosarina de Fútbol siguen con los pasos firmes en busca del torneo provincial en su sexta edición. El equipo de Social Lux defiende el título obtenido en la temporada 2025.

Copa Santa Fe femenino. Social Lux logró una importante victoria en barrio Ludueña en el partido de ida por los cuartos. Partidos de ida en cuartos En barrio Ludueña, las campeonas del 2025 dirigidas por Mauro Palacios se enfrenaron ante el elenco Armstrong y en una ráfaga de 30 minutos liquidó el pleito con los goles de Evelyn Peralta, Brisa Cortes y Lara Groia. La visita logró el descuento en el complemento. El resultado final fue de 3 a 1 y el próximo domingo se define la llave a semifinales.

Adiur ganó a domicilio Por su parte, en la ciudad de San Lorenzo se jugó el encuentro entre Argentino y Adiur y el equipo dirigido por Maylen Lista Fernández se alzó con el triunfo por 2 a 1, con los tantos de su goleadora Emilia Boccalini, quien lleva anotadas 7 conquistas en el presente certamen.

>> Leer más: La AFA confirmó la fecha de inicio del torneo Clausura: cuándo juegan Central y Newell's El domingo se jugarán las revanchas El domingo se disputará el partido revancha en el predio de Adiur y ahí se conocerá la próxima semifinalista. El ganador enfrentará a la llave de Social Lux y Defensores de Armstrong .