Asociación Rosarina de Básquet: el cuadrangular final de la Superliga tuvo su capítulo en tribunales

La Asociación Rosarina de Básquet publicó en su sitio web dos expedientes que involucran a dos partidos del cuadrangular final de la Superliga

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Rosarina de Básquet tomó cartas en el asunto en dos partidos del cuadrangular final de la Superliga.

El torneo final que consagrará al campeón 2025 de la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet comenzó con un par de episodios que lamentablemente tuvieron su continuidad fuera de la cancha donde tuvo que actuar el Tribunal de Disciplina.

Por un lado, el polémico final que tuvo el partido entre Sportsmen Unidos 71 Provincial 70, donde festejaron los dos equipos y el acta del partido le dio el triunfo al Rojo por 72 a 71. Y por el otro la suspensión del cotejo que Temperley vencía a Atalaya por 39 a 28 al final del segundo cuarto y que se suspendió por incidentes entre las parcialidades.

Lo cierto es que más allá de la buena voluntad de la entidad madre del básquet local, la fortuna que se gastó en el operativo de seguridad, la colaboración de los dirigentes de todos los clubes, siempre hay un puñado de inadaptados que arruinan un espectáculo.

Es fácil echarle la culpa a la organización y no a un grupo de hinchas cuando este tipo de episodios ocurren. Pero cuando hay gente ya predispuesta a actuar con violencia no hay operativo que pueda salir bien.

La ARBB tomó cartas en el asunto y determinó los pasos a seguir con estos dos partidos, según lo publicado en los expedientes 209/25 y 210/25.

>> Leer más: Básquet de la Rosarina: Alumni de Casilda se consagró campeón en la Primera A

La resolución de la Asociación Rosarina de Básquet en el clásico de la Sexta

Respecto al cotejo entre Temperley y Atalaya que tiene involucrados a Rubén Abelardo y Federico Spinelli como árbitros informó.

Considerando: 1- Lo informado por el cuerpo arbitral 2- Los disturbios suscitados fuera del rectángulo de juego, que llevaron a la suspensión del encuentro. 3- Que a los efectos programáticos; el tribunal resuelve: 1) Ordenar a la ARB la reanudación y conclusión del encuentro suspendido. Sin público de ambas parcialidades a puertas cerradas. (Se aclara que la presente determinación, no conlleva pre juzgamiento). 2) Correr traslado a los Clubes – Club Atlético Temperley y Atalaya Club para que tomen conocimiento del informe de los Árbitros y realicen el descargo que consideren pertinente.

El expediente de Sportsmen Unidos ante Provincial

En cuanto al cotejo que Sportsmen Unidos y Provincial la Rosarina tomó esta determinación:

Considerando: 1- Los informes arbitrales. 2- La Denuncia formal del Club A. Provincial. 3- Las inconsistencias existentes entre la planilla del juego y la posterior publicación en la página web respectiva. resolvió: 1)- Correr vista de los informes Arbitrales, así como de la presentación del Club A. Provincial, al Club Sportsmen Unidos para que tomen conocimiento y realicen el descargo que consideren pertinente; 2) Citar a la ARB para que informe/explique cuál fue el criterio tomado para publicar un Resultado que difería del existente en la planilla del juego; 3) Citar a los Tres (3) Árbitros del encuentro, 4) Remitir al área correspondiente de la Confederación Argentina de Basquetbol (CAB), todo el material audiovisual del hecho ( valides o no del doble) controvertido por el Club A. Provincial, a los fines que elaboren un dictamen técnico sobre la validez o no. Con su correspondiente conclusión. 5) Citar al/los Planillero del encuentro. HTD.

Foto: www.basquetrosario.com.ar