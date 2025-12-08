La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Básquet

Asociación Rosarina de Básquet: el cuadrangular final de la Superliga tuvo su capítulo en tribunales

La Asociación Rosarina de Básquet publicó en su sitio web dos expedientes que involucran a dos partidos del cuadrangular final de la Superliga

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

8 de diciembre 2025 · 17:06hs
El Tribunal de Disciplina de la Asociación Rosarina de Básquet tomó cartas en el asunto en dos partidos del cuadrangular final de la Superliga.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación Rosarina de Básquet tomó cartas en el asunto en dos partidos del cuadrangular final de la Superliga.

El torneo final que consagrará al campeón 2025 de la Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet comenzó con un par de episodios que lamentablemente tuvieron su continuidad fuera de la cancha donde tuvo que actuar el Tribunal de Disciplina.

Por un lado, el polémico final que tuvo el partido entre Sportsmen Unidos 71 Provincial 70, donde festejaron los dos equipos y el acta del partido le dio el triunfo al Rojo por 72 a 71. Y por el otro la suspensión del cotejo que Temperley vencía a Atalaya por 39 a 28 al final del segundo cuarto y que se suspendió por incidentes entre las parcialidades.

Lo cierto es que más allá de la buena voluntad de la entidad madre del básquet local, la fortuna que se gastó en el operativo de seguridad, la colaboración de los dirigentes de todos los clubes, siempre hay un puñado de inadaptados que arruinan un espectáculo.

Es fácil echarle la culpa a la organización y no a un grupo de hinchas cuando este tipo de episodios ocurren. Pero cuando hay gente ya predispuesta a actuar con violencia no hay operativo que pueda salir bien.

La ARBB tomó cartas en el asunto y determinó los pasos a seguir con estos dos partidos, según lo publicado en los expedientes 209/25 y 210/25.

>> Leer más: Básquet de la Rosarina: Alumni de Casilda se consagró campeón en la Primera A

La resolución de la Asociación Rosarina de Básquet en el clásico de la Sexta

Respecto al cotejo entre Temperley y Atalaya que tiene involucrados a Rubén Abelardo y Federico Spinelli como árbitros informó.

Considerando: 1- Lo informado por el cuerpo arbitral 2- Los disturbios suscitados fuera del rectángulo de juego, que llevaron a la suspensión del encuentro. 3- Que a los efectos programáticos; el tribunal resuelve: 1) Ordenar a la ARB la reanudación y conclusión del encuentro suspendido. Sin público de ambas parcialidades a puertas cerradas. (Se aclara que la presente determinación, no conlleva pre juzgamiento). 2) Correr traslado a los Clubes – Club Atlético Temperley y Atalaya Club para que tomen conocimiento del informe de los Árbitros y realicen el descargo que consideren pertinente.

El expediente de Sportsmen Unidos ante Provincial

En cuanto al cotejo que Sportsmen Unidos y Provincial la Rosarina tomó esta determinación:

Considerando: 1- Los informes arbitrales. 2- La Denuncia formal del Club A. Provincial. 3- Las inconsistencias existentes entre la planilla del juego y la posterior publicación en la página web respectiva. resolvió: 1)- Correr vista de los informes Arbitrales, así como de la presentación del Club A. Provincial, al Club Sportsmen Unidos para que tomen conocimiento y realicen el descargo que consideren pertinente; 2) Citar a la ARB para que informe/explique cuál fue el criterio tomado para publicar un Resultado que difería del existente en la planilla del juego; 3) Citar a los Tres (3) Árbitros del encuentro, 4) Remitir al área correspondiente de la Confederación Argentina de Basquetbol (CAB), todo el material audiovisual del hecho ( valides o no del doble) controvertido por el Club A. Provincial, a los fines que elaboren un dictamen técnico sobre la validez o no. Con su correspondiente conclusión. 5) Citar al/los Planillero del encuentro. HTD.

Foto: www.basquetrosario.com.ar

Noticias relacionadas
Fotos: Prensa Club Atlético Provincial. Provincial está transitando su mejor inicio en la Liga Argentina de Básquet.

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Martín Anselmi es rosarino e hincha de Newells. Su último club fue Porto de Portugal.

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Angel Correa saca el remate y un pie de Orozco se traba en el césped. Gravísima lesión que dejaría al jugador mexicano fuera del Mundial 2026

Ángel Correa, involuntario protagonista de la escalofriante lesión de un colega

El Fantasma de Las Delicias está de fiesta. Las chicas de hockey de Duendes cerraron una gran temporada con grandes logros en Primera, Reserva y en Sub-14.

Hockey femenino: coherencia, identidad y proyección, las claves del Duendes bicampeón

Ver comentarios

Las más leídas

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

Lo último

Asociación Rosarina de Básquet: el cuadrangular final de la Superliga tuvo su capítulo en tribunales

Asociación Rosarina de Básquet: el cuadrangular final de la Superliga tuvo su capítulo en tribunales

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Roberto Falistocco: "Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial"

Al trazar su balance de la gestión que concluirá el 31 de diciembre próximo, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe adelantó a La Capital su decisión de alejarse del máximo tribunal

Roberto Falistocco: Noviembre de 2026 es el momento de finalizar mi carrera en el Poder Judicial

Por Javier Felcaro
Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei
La Ciudad

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis
La Ciudad

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza
Política

Santa Fe salió a defender su política de obra pública tras críticas de La Libertad Avanza

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos
La Ciudad

Créditos Nido: se viene el decimoséptimo sorteo, con más de 44 mil santafesinos inscriptos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

Quini 6: de qué ciudad es el ganador del pozo récord de casi 9 mil millones de pesos

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El arbolito de Oroño y Pellegrini se ilumina para celebrar Navidad

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Ovación
Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Por Gustavo Conti
Ovación

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Fin de año para Franco Colapinto: no estará en los tests de este martes en Abu Dabi

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Provincial invita a soñar: venció a La Unión de Colón y lidera su zona en la Liga Argentina de Básquet

Newells tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Newell's tiene un serio competidor para quedarse con el entrenador Martín Anselmi

Policiales
Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto
POLICIALES

Microtráfico en zona norte: detienen a dos personas que llevaban cocaína en el auto

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

Investigan el crimen de un hombre de 35 años en Granadero Baigorria

La Ciudad
Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei
La Ciudad

Martes de protesta en Rosario: cinco cortes y acto central contra las políticas de Milei

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

Armado del arbolito: el ticket promedio fue de 20 mil pesos en calle San Luis

La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

La Orquesta Sinfónica de Rosario cierra el año con bandas sonoras de película y solidaridad

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Cortes y desvíos por el encendido del arbolito de Oroño y Pellegrini: lo que tenés que saber

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6
Información General

Récord: un santafesino ganó 8.844 millones de pesos en el Quini 6

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario cumplió 85 años y lo celebró con un festival solidario

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Por Nachi Saieg

La Ciudad

La UNR enseñará a usar inteligencia artificial para estudiar

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores
Ovación

Racing venció a Boca, es finalista y Central evitó a un peso pesado en la Libertadores

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord
La Ciudad

Un estudiante rosarino se recibió de abogado en tiempo récord

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce
Ovación

Hockey: con final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce

Messi tras la coronación: Era un desafío poner al equipo en lo más alto
Ovación

Messi tras la coronación: "Era un desafío poner al equipo en lo más alto"

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral
Información General

Calendarios de adviento: la tendencia que crece en Argentina y el caso viral

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original
Información General

Diez ideas para armar un arbolito de Navidad económico y original

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación
Información General

El escudo protector de Chernóbil fue dañado y ya no contiene la radiación

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia
Información General

Por primera vez, nació una cría de oso panda en un zoológico de Indonesia

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov
Policiales

Cuatro mujeres fueron detenidas por robos durante el recital de Molotov

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos
La Ciudad

Refuerzan la vigilancia en Santa Fe por un caso de sarampión en Entre Ríos

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales
La Ciudad

Iapos consolida su servicio de telemedicina con las consultas virtuales

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe
Economía

Oportunidades y límites del proyecto de ley tributaria 2026 de Santa Fe

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Por Florencia O'Keeffe
Salud

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad
La Región

San Lorenzo: ya está listo el nuevo sector de atención al público de la Municipalidad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus
La Ciudad

Piden que se reabra el depósito de valijas de la terminal de Ómnibus