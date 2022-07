Así vio Carlos Tevez su primer clásico: "Lo ganó el equipo"

“Cuando asumimos en Central, como dije en la primera conferencia de prensa, sabíamos que teníamos que jugar 4-4-2 porque no había otra forma de hacerlo. El equipo fue creciendo partido a partido y ahora encaramos el clásico siendo más pragmático s y me voy con eso”, remarcó el Apache , todavía impregnado por la euforia del gran triunfo en el Gigante.

El Apache hizo hincapié durante la conferencia en el trabajo realizado y ahí puntualizó la predisposición del plantel: “Estamos muy convencidos con el cuerpo técnico del trabajo qué estamos haciendo. Los muchachos están respondiendo. Somos un equipo muy diferente al de hace unos partidos. Uno lo percibe todos los días en los entrenamientos. Se nota que los muchachos tienen otra cara, físicamente estamos mejor y por eso estamos levantando. Estamos armando una base para pelear por cosas importantes”, agregó Tevez.

Cuando le preguntaron a Tevez si con este triunfo se había recibido de técnico, siempre rápido de reflejos el Apache afirmó: “Me recibí de técnico cuando agarré Central. Lo comenté con mis hermanos que creo que no me equivoqué. Por la gente, por la pasión que demuestran los hinchas. Cuando se trabaja bien el premio es mayor y la satisfacción es muy grande”, dijo el Apache.

También se refirió a las cuestiones tácticas que debió cambiar durante el partido: “Planteamos un partido donde no fuimos claros en los primeros minutos. Y cambiar en el medio del partido no es fácil para ningún equipo. Pero confiaron en todo momento y ahí cambió el partido. No nos podemos conformar con el clásico. Esto tiene que ser un envión para lo que viene y mejorar. El trabajo fue lo que nos llevó a ganar el clásico. Cuando pusimos a Rodríguez en la mitad de la cancha pudimos comenzar a ganar la segunda pelota y logramos que Pablo Pérez no juegue tan libre. Sabíamos que podíamos cambiar en ese momento. Teníamos varios planes dentro del partido y por eso siempre estuve tranquilo”.

A la hora de hablar del resultado, dijo: “Ganamos bien. Ganó el equipo. Primero siempre está el escudo y hay que respetar la camiseta. Estamos en ese camino y en llevar a Central a los más alto”.

Lo consultaron sobre las declaraciones de Javier Sanguinetti, quien dijo que el partido fue muy cortado y que el triunfo de Central fue injusto, dijo: “Contestarle a un colega luego de perder un clásico no me parece justo. Vamos a jugar muchos partidos ante Newell’s y no me gustaría que el otro entrenador hable de mí. Hablo de mi equipo y son cosas del partido”.

Sobre la gente que copó el Gigante, expresó: “Tengo muy claro dónde estoy. Sé que sea lunes, martes o miércoles la ciudad se paraliza cuando se juega este tipo de partidos. Trato de meterme en la institución primero para después transmitirles a los jugadores dónde estamos parados. Si yo que vengo de Buenos Aires no entiendo a la gente de Central no puedo hacer bien mi trabajo”, culminó.