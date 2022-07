No sólo un cabezazo letal: un clásico lungo para el gran héroe, Alejo Veliz

Que Veliz sí, que Veliz no. La presencia del juvenil delantero fue uno de los grandes temas de debate en la previa del clásico y con el resultado puesto se torna imposible mencionar que el ingreso del atacante desde el primer minuto fue un acierto de Carlos Tevez. A las pruebas hay que remitirse: Veliz fue el gran responsable de la victoria de Central en clásico haciendo lo que un delantero siempre busca, el gol. Pero lo de Veliz no fue sólo ese cabezazo letal, sino que mostró un compromiso, un ímpetu y una entrega propias de un jugador que entendió que no hay mejor forma de recuperar el puesto que perdió casualmente tras la llegada de Tevez que jugando de esta forma.