Ariel Holan: "Queremos que los partidos se jueguen con las condiciones que nosotros ponemos"

El balance de Ariel Holan

“El balance es muy positivo desde muchos aspectos. El principal es que uno desde el video ve ciertas cosas, pero son diferentes a lo que percibe en el día a día y sobre todo en los partidos. El fútbol argentino es muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero por supuesto hay algunos que tienen un nivel de complejidad más alto que otros. Nosotros en estos cinco partidos teníamos un alto nivel de complejidad y por eso el equipo fue exigido a fondo. Cuando llegamos tratamos de que los minutos de pelota viva en los entrenamientos fueran similares o por encima de los minutos-fútbol que se juegan en un partido y la verdad que tuvimos ciertos episodios musculares que complicaron un poco el panorama que tuvimos para armar más o menos el mismo equipo e ir probando de a poco. Tuvimos que hacer cambios forzados, pero creo que el equipo respondió”, destacó Holan en el inicio de la charla con este diario.

¿Eso terminó resultando una gran complicación?

Por supuesto, pero en cierta forma fue bueno para poder ver en distintas situaciones a futbolistas que seguramente los hubiéramos puesto igual porque queríamos verlos, pero menos minutos. Hubo algunos que tuvieron que jugar sí o sí y a partir de eso pudimos sacar conclusiones importantes. También pudimos ver algunos juveniles que de cara a futuro van a ser importantes en nuestro proceso.

Holan5.jpg El deseo de Ariel Holan es claro: aspira ver en cancha un equipo protagonista y que imponga condiciones.

¿Qué encontró en Central?

Uf. Encontré una pasión increíble, que motiva a todos y que exige un máximo esfuerzo. Por empezar, la ciudad es extraordinaria, con mucha mística, mucha historia y mucha cultura, pero no sólo es un hermoso lugar para vivir, sino que hoy tengo el privilegio de dirigir a Central. En un principio prefería iniciar este proceso en diciembre, pero cuando el presidente y la vice me pidieron que me hiciera cargo antes de fin de año lo hice sin problemas, con todos los riesgos que ello implica. Vos sabés muy bien que en el fútbol el verbo ganar es el que más importa, pero para construir de cara al futuro era importante tener ya esa mirada.

¿Fue demasiado el riesgo que tomó en agarrar para esos últimos cinco partidos?

No es riesgo deportivo, sino que era el final de un año en el que no se venía bien de acuerdo a los objetivos que se habían planteado. En esos cinco partidos uno tampoco podía tomar decisiones absolutas, por eso fue una situación rara. Es un plantel por el que el club hizo una inversión importante y esperaba que no terminara el año de la manera en que lo hizo. En ese contexto, la situación era complicada, con un condimento que hacía que la administración de esos cinco partidos fuera compleja. Igual, todo eso nos permitió sacar conclusiones de cara al 2025 ya desde otro lugar.

¿Está conforme con las cosas que le mostró el equipo en esos cinco partidos, esperaba más?

Desde mi punto de vista el equipo se vació en todos los partidos porque dio lo máximo. En algunos nos alcanzó para dar algunas pinceladas en relación a lo que nosotros pretendemos que haga. En otros nos costó muchísimo más, con todas esas vicisitudes que describía antes en el tema lesiones, con futbolistas claves que estaban sin posibilidades de jugar. Eso aceleró el proceso de algunos jóvenes y teniendo en cuenta todo eso creo que el equipo siempre dio el máximo.

¿Hubo algún partido o algún momento puntual en el que usted dijera “esto es lo que quiero que mi equipo haga”?

Hubo varios momentos en La Plata en que sentimos eso y dijimos “en pocos entrenamientos el plantel captó la idea y está haciendo lo imposible para llevarla adelante”. Creo que ese fue un muy buen partido, pero desgraciadamente perdimos a Campaz. Después, en Santiago hicimos un muy buen partido, ante un rival complicado. Lo que vi en esos encuentros es que pudimos disputar palo y palo la posesión del partido y cuando logramos eso podemos mantener al rival lo más lejos posible de nuestro arco. Algunas cositas con Belgrano también se vieron y ese es el perfil del equipo que queremos, que juegue en campo rival y encuentre cuanto antes la verticalidad, porque tener la pelota por el simple hecho de tenerla no sirve, no hay una medalla por eso. El tema es tener posesión con verticalidad, algo que no es sencillo de lograr. Con Belgrano también me gustó algo que el equipo tenía en su ADN en la primera parte del año y en todo 2023 y es que de contraataque te mataba.

Lo de River seguro no le gustó.

Mirá, en el primer tiempo me gustó mucho la predisposición para defender, pero nos quedamos muy lejos del arco. Rescaté ese primer tiempo por la pasión que tuvimos para defender, después, lo que no hicimos fue porque River no nos dejó. No fue porque no quisimos o no supimos, sino porque no pudimos. Lo de Racing fue muy duro, en el que se jugó muy poco. Igual neutralizamos a Racing en su poderío ofensivo y en el primer tiempo tuvimos las más claras.

Holan4VB.jpg Para Ariel Holan la base física que tiene que lograr el plantel de Central es fundamental. Virginia Benedetto / La Capital

Deduzco con esto que el Central que se viene puede ir por la pelota o también en busca del contraataque.

Sí, porque el equipo ya me demostró que se siente cómodo frente a esa posibilidad de contragolpear. Queremos un equipo que ataque masivamente y con una buena aprehensión al contragolpe, me gusta tener un buen repliegue y una buena salida de contra porque hay partidos en los que vamos a tener una buena posesión y el rival no va a ir tan seguro hacia adelante porque debe saber que cuando pierda una le podemos llegar hasta abajo del arco.

¿Le teme a un mal arranque o es algo que ni siquiera se le cruza por la cabeza?

No, para nada. Tenemos que arrancar en el punto que terminamos y será fundamental recuperarnos mentalmente después de un año largo y agotador.

Fue muy evidente en los dos primeros partidos la apuesta por la salida limpia, pero mermó después. ¿Fueron medidas que se tomaron por la jerarquía del rival?

La idea es construir juego desde el inicio y lo que buscamos es ingresar al campo rival con la pelota dominada y de la mejor manera posible. En los partidos que decidimos ser más directos los jugadores tenían la libertad absoluta de decidir, por supuesto con algunas consignas para que no sea una pelota dividida. Las veces que repitamos eso va a estar sujeto al crecimiento del equipo en esa fase del juego y a su vez a la sensación que tenga el equipo o un jugador puntual a tomar la decisión que crea conveniente porque son ellos quienes juegan. Cuando haya un mayor crecimiento eso va a ir fluyendo, independientemente de que en determinados momentos del partido elijamos otra estrategia y tengamos un plan A y un plan B. Por ejemplo, contra Belgrano lo intentamos, pero cuando la cancha se puso rápida hubo varias salidas largas que estuvieron muy bien. No es una cosa rígida porque no tuvimos las horas de práctica, ni las vamos a tener, para que sea permanente.

Sí debe estar convencido de que material tiene para jugar de esa forma.

Sí, absolutamente. Hay que mejorar la toma de decisiones y eso se logra con los entrenamientos. Siempre hay que tener en claro los riesgos que uno asume. Siempre les digo a los jugadores que el botón de emergencia lo tenemos que apretar cuando la cosa se complica. Somos todos muy jóvenes para suicidarnos, ja. Pero ojo, hay algo que quiero que quede en claro, cuando un entrenador comienza este proceso tiene que bancar a muerte a los jugadores, aún cuando se equivoquen en la toma de decisiones porque en esto no hay un “ni”, o los bancás o no lo bancás y yo los banco a muerte, porque por eso se lo pido y por eso lo entrenamos. Es normal que en algún pasaje alguien pueda tomar alguna mala decisión, es parte del proceso.

Quedó claro después de Racing.

Absolutamente.

¿Solicitó ya los nombres de los refuerzos, van a ser muchos, pocos?

Este es un club al que le gusta que los juveniles se destaquen, también que es un club que no hace locuras y yo asumí sabiendo que la cosa era así. Sabemos que no tenemos la billetera loca y aparte se venía de hacer una inversión importante. Está claro que tengo mi opinión y los directivos la respetan, pero la idea es tener dos futbolistas por puesto y que el tercero sea del fútbol juvenil. Está la posibilidad de que la dirigiera transfiera a alguien, pero nuestro deseo es que sean refuerzos quirúrgicos, que vengan a enriquecer al plantel, que uno les dé la camiseta y puedan jugar. Dependerá también a lo que pueda acceder Central en el mercado, pero la condición básica es que sirvan para enriquecer al plantel. Hoy tenemos un muy buen plantel de base.

Holan2SSM.jpg Holan cree que el equipo hizo cosas buenas en casi todos los partidos que jugó desde que él se hizo cargo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

O sea, lo que van a apuntar es más a la jerarquía que a la cantidad y por supuesto proclives a la idea que usted pregona.

Totalmente, pero el fútbol es equilibrio y hay características en la búsqueda de ese equilibrio que también deben adecuarse a esta idea de enriquecer al plantel.

¿Es necesario que lleguen cuanto antes?

No es necesario aclararles nada a los dirigentes porque sé que Gonzalo y Carolina transpiran la camiseta y que tienen en claro que eso es importante, te diría indispensable. Aparte son gente de fútbol de toda la vida.

¿Es de los técnicos que habla con aquellos jugadores que quiere como refuerzos?

Son los directivos los que tienen que hacer la avanzada y cuando ellos los sugieren ahí es cuando uno puede intervenir. Creo que el técnico debe hablar con el jugador para que sepa que lo quiere, pero para eso hay tiempos y formas que respetar.

Después de Belgrano dijo que el equipo pedía a gritos un trabajo desde lo físico.

No tuvo nada que ver con el trabajo de mis predecesores, sino porque pienso que tenemos que apretar el acelerador para jugar el fútbol que nosotros queremos. Vamos a necesitar ciertas cargas y para tolerarlas será necesario una buena base física. Para mi gusto tuvimos muchos lesionados en pocas semanas y para jugar de la forma en la que queríamos jugar nos costó bastante.

¿El Central que vendrá va a ser pensante y de elaboración o de más verticalidad que lo que se vio en estos partidos?

En nuestros partidos el equipo tuvo volumen de juego contra Estudiantes, contra Central Córdoba y también contra Belgrano. Queremos que lo que viene pueda ser así, pero por supuesto con mucha más seguridad defensiva y potencia a la hora de atacar.

¿Hay jugadores que considere imprescindibles?

Lo que acordamos es que el club en este semestre iba a necesitar balancear el plantel, pero no desmantelarlo porque no es el espíritu. En caso de haber una transferencia iremos a buscar un reemplazo en caso de que no lo tengamos dentro del plantel. En el fútbol moderno no hay nadie intransferible, pero no porque el club no quiera transferirlo, sino porque si viene una oferta y el futbolista está de acuerdo es muy difícil decir que no.

Holan6.jpg Hay un concepto que Holan dejó en claro y es que el DT, cuando inicia un proceso, debe bancar "a muerte" a sus jugadores.

¿Al haber una sola competencia, la exigencia será mayor?

En Central estás siempre obligado, independientemente de las circunstancias porque es un equipo grande. Es la realidad, hay que asumirla como tal y hay que estar a la altura.

¿Les sorprendieron las declaraciones de Marco Ruben después del partido contra River?

Fue un tema personal, de sensaciones y frente a eso no hay más que respetar esas sensaciones que uno pueda tener en determinados momentos. Ya pasó, se dio así y la verdad que no tengo demasiado para decir.

Tuvo la mala suerte de que los dos partidos que le tocó de local fueron con una popular clausurada.

Y, fue una situación anómala, pero fue así. Espero poder disfrutarlo en el futuro. En esos dos partidos me fui pensando “qué lindo sería tener la cancha a reventar”, porque si el apoyo se siente con una popular totalmente cerrada no me quiero imaginar con el estadio completo.

¿Con el nuevo plantel conformado sí va a haber predilección por un sistema de juego en particular?

Siempre hay ajustes que se pueden hacer, pero nosotros queremos que los partidos se jueguen con las condiciones que nosotros ponemos. Por supuesto siempre hay que tomar nota de las características del rival, pero trataremos de amedrentarlos de acuerdo a los déficits que pueda tener. Creo que la alineación con la que juguemos va a depender del mercado de pases que hagamos.

En el último partido hubo una apuesta por los juveniles Duarte y Segovia y respondieron. ¿Son los chicos que mejor posicionados están?

Tienen un futuro promisorio y veremos en la pretemporada la alineación que utilicemos para ver en qué lugar de la cancha se hacen fuertes. Duarte no sólo juega por afuera, sino por adentro, pero insisto, veremos el mercado que podamos hacer, si nos alineamos con extremos o no porque cuando hablo de mercado no me refiero sólo de las incorporaciones, sino con las ventas que puedan darse. Lo que no va a cambiar es la idea de un equipo asociativo, que trate de tener posesión con verticalidad porque es el fútbol que nos gusta.

¿Qué tiene Ariel Holan para decirle al hincha?

Que en este corto tiempo sentimos muchísimo el apoyo de la gente al equipo y eso se valora mucho porque es un plus que tenemos. Lo que provoca eso es redoblar los esfuerzos y que cada uno deje todo en el rol que le toca para que la gente pueda sentirse representada con el equipo.