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Ariel Holan puede ser rival de Central luego de clasificar primero a Cerro Porteño

Central no le renovó a Ariel Holan tras llevarlo a la Copa Libertadores. El DT ahora salió primero con Cerro Porteño, por lo que puede enfrentarlo en octavos

28 de mayo 2026 · 22:17hs
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Ariel Holan les da indicaciones a los jugadores de Cerro Porteño

AP

Ariel Holan les da indicaciones a los jugadores de Cerro Porteño, tras la pausa de rehidratación. Puede ser rival de Central.

En el mediodía de este viernes, Central conocerá a cuál será su rival en los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Y a la espera de la definición de la zona de Boca, se sumó un posible candidato en el sorteo: nada menos que Cerro Porteño de Paraguay, conducido por Ariel Holan.

Este jueves se terminaban de definir dos de las ocho zonas de la Copa: la D (que involucra a Boca y cuyos dos primeros puestos dirime con Universidad Católica de Chile y Cruzeiro) y la E, que se jugó en primer turno y que determinó que Cerro Porteño quede primero. Sí, el equipo de Holan.

El equipo paraguayo llegó líder a la última fecha y además clasificado. Por lo tanto dependía de sí mismo para concluir primero o segundo. Hizo su parte, venciendo en su cancha a Sporting Cristal, que tenía chances de ser escolta, 3 a 1.

La zona se completó con el más previsible triunfo de Palmeiras sobre Junior de Barranquilla, que pugnaba por un lugar en la Copa Sudamericana. Fue 4 a 1, por lo que los paulistas quedaron segundos.

El curioso caso de Ariel Holan

Holan hizo una gran campaña en Central. No pudo pelear los títulos del Apertura y Clausura de 2025 por quedar eliminados en instancias de playoffs. Pero fue el mejor equipo del año y, antes que se defina el último torneo, la AFA decidió otorgarle un título por ese mérito.

>>Leer más: Central: Campaz no estará en la Copa Argentina, Ovando sí jugará ante Estudiantes

Pese a ese cierre, la dirigencia de Central no le renovó el contrato y fue por Jorge Almirón. La performance de Holan en los partidos eliminatorios no la conformó y decidió cambiar de rumbo, por un técnico que llegó a dos finales de Copa Libertadores (con Lanús y con Boca) aunque ambas las perdió.

Y ahora podrían enfrentarse, de acuerdo a lo que determine el sorteo, ya que Cerro Porteño finalizó primero con 13 puntos y Central 2º del grupo H con la misma cantidad de puntos. De hecho el Canalla es el mejor segundo.

Por supuesto, hay otros candidatos. Están Flamengo, Coquimbo Unido, Independiente Rivadavia, Cortinhians y dos equipos de Quito: Liga Deportiva e Independiente del Valle. Además, lo dicho, Universidad Católica, Cruzeiro o Boca.

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