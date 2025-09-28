Fútbol playa: los jugadores de Argentino brillan con la pelota en la arena y van a puro pedal en la vida

Maximiliano Ponzetti, DT de Argentino, habló sobre la histórica clasificación del Salaíto a la Libertadores de fútbol playa y del gran esfuerzo de sus jugadores

Argentino hoy es faro del fútbol playa nacional. Y no exclusivamente desde lo estadístico. Tanto la rama masculina como la femenina son repetidos protagonistas de las máximas categorías nacionales. Pero el verdadero destaque viene del lado de la cantidad de jugadores y jugadoras que se catapultaron no sólo a la selección argentina, sino a las ligas más importantes del mundo.

Si se quiere volver a lo cuantitativo, hoy el Salaíto da pelea con las chicas, mientras que los varones arrasaron en la temporada 2024, fueron los supercampeones de la primera división de AFA y coronaron con la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Maximiliano Ponzetti también viene derecho esta temporada, siendo líder inexpugnable del campeonato. Con la capitanía de Lucas Ponzetti, uno de los mejores del mundo y 10 de la selección, Argentino se encamina a seguir escribiendo la historia grande en la arena.

Pero el triunfo también desnuda falencias. El Salaíto jugará el máximo torneo continental ante equipos poderosos, fuertes desde lo económico, con todas las comodidades posibles. “Estamos buscando sponsors para generar un ingreso extra para los chicos, que llegan a entrenar después de pedalear horas trabajando para Pedidos Ya o Rappi. Muchos no tienen ni obra social. Eso me preocupa”, le expresó el DT a Ovación , no haciendo más que poner sobre el tapete la realidad a la que te (mal) acostumbra el deporte amateur. Una realidad de la que poco se habla en la victoria. Pero que sigue estando ahí.

Argentino a la Copa Libertadores

-Vienen de un 2024 brillante que los llevó a la Copa Libertadores y esta temporada van por el mismo camino.

-El año pasado nos consagramos en el torneo anual de AFA y el torneo nacional. Fuimos campeones absolutos. Eso nos dio la clasificación a la Libertadores 2025 y este año seguimos compitiendo para clasificar a la edición 2026, lo que sería nuestra segunda participación. Esta temporada venimos invictos y punteros tanto en el torneo como en la general.

-Tenés un gran plantel, con varios que también son referentes en la selección argentina, lo que evidencia el gran trabajo que se está haciendo a nivel global, a pesar de la escasez que predomina en el deporte amateur.

-Desarrollamos los trabajos y entrenamos en La Florida, con los materiales que nos brinda la fundación 11 de Octubre, que es la escuela para la cual trabajo. Gracias al desempeño de los chicos en el torneo, muchos se ganaron la convocatoria para la selección argentina. Tenemos una gran base que es casi la de toda la selección. El caso de Lucas Ponzetti que es el 10 y capitán de la selección. Pero también están Nahuel Cipolletta, Nahuel Gigena, Luca Becares, Alejo González y Ángelo Agustini, todos preseleccionados para la liga sudamericana. Varios tienen eliminatorias y mundiales encima. Y sumamos chicos a la Sub-20 como Alvaro Vázquez, Lucas Casterán y Genaro Maciel. También aportamos jugadoras a la selección femenina como Agostina Tasinazzo y Gisel Kolodzinski, que aparte son referentes del seleccionado.

La dura competencia

—¿Cómo se sostiene desde lo económico este proyecto y cómo se hace para competirle a equipos que están a otro nivel desde lo estructural?

—Estamos buscando sponsors porque se nos complica mucho desde lo económico. La mayoría de los chicos no tienen ni obra social porque trabajan de manera autónoma. Cero laburo formal. Por eso mi preocupación. Pensá que vienen a entrenar después de pedalear por horas trabajando para Pedidos Ya o Rappi. Y cuando terminamos de entrenar, vuelven a pedalear. Entonces y llegan y se van muy cansados. Por eso necesitamos sponsors para generar un ingreso extra y que los chicos puedan dedicarse de lleno al entrenamiento. No tienen una alimentación y suplementación acorde, ni entrenamientos de fuerza en el gimnasio, ni el descanso adecuado. Por suerte a los viajes los cubre Conmebol. Necesitamos cobertura para la preparación, porque vamos a jugar contra equipos profesionales, que tienen extranjeros y jugadores de todos lados. Ante este panorama, los chicos necesitan prepararse bien, porque si trabajan de esta manera se complica.

—Como se dice, "que el éxito no tape el fracaso". Y por fracaso me refiero a que los chicos no sean reconocidos como deberían.

—Eso es el deporte amateur. Como también es amateur la falta de reconocimiento económico que hay para estos talentos, teniendo en cuenta el enorme esfuerzo que hacen. El mensaje sigue siendo la constancia, el esfuerzo y el laburo sostenido en el tiempo. Esto va en contra al momento en que vivimos, que es todo inmediatez, redes sociales, que todo sea fácil, simple y básico.

El trabajo de la fundación 11 de Octubre

Maxi Ponzetti es docente en la escuela Nº 1333 Nueva Esperanza, en el barrio Qom de Garzón al 4300 y trabaja además en la fundación 11 de Octubre, que tiene como fin formar jóvenes deportistas y otros en oficios, muchos de ellos que vienen de barrios carenciados.

“Le damos una orientación social a través del deporte a varios jóvenes con condiciones deportivas para que puedan insertarse en el alto rendimiento. Y también sumamos chicos y chicas a organizar eventos masivos, para darles un oficio. Por ejemplo, aportamos muchos voluntarios para trabajar en la organización de los Suramericanos de Playa en 2019, en la Copa América 2023 en La Rural. Les damos oportunidades a todos, ya sea compitiendo o con un oficio”, contó Maxi.

En la fundación se armó un grupo de fútbol playa del barrio toba, desarrollado mediante el programa “Nueva Oportunidad”. El mismo les brinda formación en valores y deporte. A los chicos los llevaron a conocer el predio de la AFA en Ezeiza, una oportunidad única que vivieron a pleno y no van a olvidar. Y hay varios referentes del deporte que aportan para formar a estos jóvenes, como Lucas Ponzetti, Agostina Tasinazzo, Ángelo Agustini y Gisel Kolodzinski.

Libertadores con fechas confirmadas

Argentino ya está clasificado para la edición 2025 de la Libertadores, gracias a que arrasó en la temporada pasada. La máxima cita continental será del 3 al 9 de mayo de 2026. Aún no hay sede, pero podría ser Paraguay.

Mientras que el próximo año también se disputará la Libertadores 2026, en este caso, del 29 de noviembre al 5 de diciembre. El Salaíto se encamina para clasificarse también a dicho certamen.

El conjunto dirigido por Maxi Ponzetti (quien también comanda al equipo femenino del Salaíto) es el cómodo líder de la primera división de AFA y viene de vencer en La Florida a su escolta Racing Club por 4 a 3, por la fecha 12. Ahora goleó 5 a 1 a San Lorenzo.

Orgullo Salaíto

La dirigencia de Argentino manifestó el “orgullo de haber clasificado por primera vez a un evento oficial de la Conmebol” y que “ahora Rosario y la provincia necesitan acompañar el esfuerzo de los jugadores que representarán al país” en el torneo más trascendental del continente.

