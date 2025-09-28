Argentino visita a Leandro N. Alem en General Rodríguez por el Reducido de la Primera C

Argentino se presenta en General Rodríguez para disputar ante Leandro N. Alem, este lunes a partir de las 15.30, en el partido de ida por el Reducido de la Primera C, en busca del segundo boleto a la Primera B.
Argentino enfrenta al lechero, este lunes a las 15.30 con la premisa de obtener un buen resultado para llegar de la mejor manera a la revancha del sábado
Por Juan Iturrez
El cotejo contará con el arbitraje de Gonzalo Correa. El técnico Gerardo Martino (hijo), fiel a su costumbre, no confirmó al once del Albo para enfrentar al lechero.
Después de la buena campaña que realizó en el torneo anual donde finalizó en la cuarta posición, el elenco de barrio Sarmiento sale a disputar el primer partido en una cancha complicada.
El plantel contó con dos semanas para planificar y encarar el choque ante los lecheros de la mejor manera. “Vamos a disputar dos partidos complicados, el plantel se preparó para sacar adelante este cruce y pasar a otra instancia”, dijo Alexis Schimdt.
Leandro N. Alem: Ricardo Grieger; Gustavo Alcaraz, Nicolás Pardo, Roberto Floris, Braian Brandán; Andrés Fortini, Facundo Romero, Enzo Ventecol; Facundo Uñate, Gianfranco Firmapaz y Ramiro Retamar. DT: Néstor Retamar
Argentino: Keiber Roa; Facundo Yess, Alexis Schmidt, Lucas Zapata y Thiago Bartalini; Alejo Fernández, Diego Aguirre, Lucas Bracco y Gonzalo Atardo; Nelson Abalos y Tomás Dopazo. DT: Gerardo Martino
Hora y TV: 15.30 - Salaíto TV (Youtube)
Arbitro: Gonzalo Correa
Cancha: Leandro N. Alem