Argentino visita a Leandro N. Alem en General Rodríguez por el Reducido de la Primera C

Argentino enfrenta al lechero, este lunes a las 15.30 con la premisa de obtener un buen resultado para llegar de la mejor manera a la revancha del sábado

Por Juan Iturrez

28 de septiembre 2025 · 20:36hs
Argentino sale a escena. Los salaítos visitan a Alem en el partido de ida del torneo Reducido 

Argentino se presenta en General Rodríguez para disputar ante Leandro N. Alem, este lunes a partir de las 15.30, en el partido de ida por el Reducido de la Primera C, en busca del segundo boleto a la Primera B.

El cotejo contará con el arbitraje de Gonzalo Correa. El técnico Gerardo Martino (hijo), fiel a su costumbre, no confirmó al once del Albo para enfrentar al lechero.

Argentino quedó cuarto en la Zona B

Después de la buena campaña que realizó en el torneo anual donde finalizó en la cuarta posición, el elenco de barrio Sarmiento sale a disputar el primer partido en una cancha complicada.

El plantel contó con dos semanas para planificar y encarar el choque ante los lecheros de la mejor manera. “Vamos a disputar dos partidos complicados, el plantel se preparó para sacar adelante este cruce y pasar a otra instancia”, dijo Alexis Schimdt.

Formaciones de Alem y Argentino

Leandro N. Alem: Ricardo Grieger; Gustavo Alcaraz, Nicolás Pardo, Roberto Floris, Braian Brandán; Andrés Fortini, Facundo Romero, Enzo Ventecol; Facundo Uñate, Gianfranco Firmapaz y Ramiro Retamar. DT: Néstor Retamar

Argentino: Keiber Roa; Facundo Yess, Alexis Schmidt, Lucas Zapata y Thiago Bartalini; Alejo Fernández, Diego Aguirre, Lucas Bracco y Gonzalo Atardo; Nelson Abalos y Tomás Dopazo. DT: Gerardo Martino

Hora y TV: 15.30 - Salaíto TV (Youtube)

Arbitro: Gonzalo Correa

Cancha: Leandro N. Alem

