Argentino goza de buena salud y quiere seguir con su aura ganadora en Luján

Los salaítos vienen bárbaro en el tramo final del torneo y visitan al escolta Luján para terminar lo más arriba posible de cara al reducido de Primera C

Argentino, en el vital triunfo sobre el líder Camioneros. Ahora enfrenta a Luján y sueña con dejar la Primera C.

Argentino se traslada este domingo a la Basílica para medirse ante Luján desde las 15.30 por la fecha 24 del campeonato de Primera C . El elenco de Gerardo Andrés Martino ya tiene su boleto para jugar el torneo reducido por el segundo ascenso a la B Metropolitana.

El Albo se aseguró un asiento en la clase turista, pero quiere seguir sumando para cambiar su pasaje al sector business y poder definir las llaves en el José Martín Olaeta.

Los salaítos están teniendo un gran presente y con este cuerpo técnico liderado por el hijo del Tata Martino, están yendo de menor a mayor. Lo que lo hace uno de los grandes candidatos debido al juego que fueron demostrando en sus últimas presentaciones.

Tras la salida de Daniel Fagiani, quien se fue a Platense para integrar el cuerpo técnico del Kily González, llegó el gran interinato de José “Garza” Previti que ganó los tres partidos que jugó y esos puntos fueron vitales para el presente de Argentino.

>>Leer más: Un gol increíble para Argentino ante Paraguayo

De Previtti al Gede Martino en Argentino

Luego asumió Gede Martino, quien en sus primeros cuatro partidos no pudo ganar y sumó menos puntos de los que merecía. Debutó con un empate ante Estrella del Sur (V) 0-0, igualó 2-2 con General Lamadrid en el Olaeta, tras ir perdiendo 2 a 0, se dio un porrazo de visitante con un 0-3 ante Centro Español y perdió dos puntos de local sobre la hora frente a Juventud Unida 1 a 1.

Pero después las jugadas se transformaron en goles y con un gran Lucas Bracco, que le dio otra impronta a este equipo, ya que era la pieza que le faltaba, ganó en sus últimas tres presentaciones con nueve goles a favor y ninguno en contra: Yupanqui (V) 4-0, Camioneros (L) 2-0 y Deportivo Paraguayo (L) 3-0.

Ahora visita a Luján para culminar esta fase contra Atlas en Rosario y cerrar siendo visitante de Cañuelas. Tiene la misión de ganar y poder continuar con ese aura ganadora que lo deposite en el tercer nivel del fútbol argentino.