Argentina se puso fácil 2 a 0 y ya palpita el regreso a los Qualifiers 2027 de la Copa Davis En Neuquén, Fran Cerúndolo y Tirante pusieron arriba a Argentina 2 a 0 sobre Turquía. Con un punto se asegura volver a pelear la Copa Davis 19 de septiembre 2026 · 20:16hs

AAT Fran Cerúndolo festeja el primer punto de Argentina sobre Turquía.

Después de la derrota en el verano ante Corea del Sur, Argentina quedó tecleando en el Grupo Mundial I de la Copa Davis y debía vencer a Turquía no solo para asegurar la permanencia, sino para clasificar a los Qualifiers 2027. Y el primer día quedó ya a la puerta, con dos victorias sin discusión de Francisco Cerúndolo, la raqueta número uno del país, y Thiago Tirante.

Aquella vez en Corea, el mar de ausencias llevó a la inesperada derrota por 3 a 2 y la necesidad de revalidar su status de país de primera en el tenis, sin la chance de disputar el título. Por eso era clave no tropezar de nuevo, porque lo que seguía hubiera sido otra serie por la permanencia. Aunque falta un punto más, al equipo de Javier Frana no debería escapársele.

La serie con los turcos se jugó en el estadio Ruca Che de Neuquén, sobre superficie dura y en cancha techada (la última vez que jugó en esas condiciones fue en la final perdida con España, en Mar del Plata 2008), y el favorito era claramente el equipo local. Porque Turquía no solo está 33º en el ránking de la Federación Internacional, sino que los jugadores que presentó están 296º la raqueta número uno (Mert Alkaya) y 329º la dos (Yakni Erel).

Los partidos del 2 a 0 de Argentina Este último fue el primero en salir a la cancha para enfrentar a un Cerúndolo (23 del mundo) que no le dio oportunidad y liquidó el partido 2 a 0, con un contundente 6/0 y 6/4 en apenas una hora con trece minutos.

Después llegó el turno del platense Tirante (52º), que está en un gran momento (derrotó en el Master de Cincinatti nada menos que a Novak Djokovic), y tampoco le dio alternativa a Alkaya, derrotándolo 6/2 y 6/4. Precisamente, Tirante fue uno de los que debutó ante Corea en Copa Davis y ahora Frana le ratificó la confianza, situándolo por encima de Mariano Navone. La serie quedó entonces 2 a 0 para Argentina y puede definirse en el doble que abrirá la actividad este domingo desde las 11. Esta vez serán Guido Andreozzi (14° de dobles) y Andrés Molteni (58°) los que irán por el 3-0, ante los poco calificados: Tuncay Duran (493°) y Arda Azkara (205°).