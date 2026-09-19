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Primera C: Argentino salvó un punto en el final pero sigue muy complicado con el descenso

Con el tanto de Theo Guiñazú, el Salaíto igualó ante Berazategui en el Olaeta. En el cierre de la etapa inicial el cotejo estuvo parado por incidentes, clima caliente en barrio Sarmiento

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

19 de septiembre 2026 · 20:21hs
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Primera C. Theo Guiñazú anotó el tanto de penal en el final ante Berazategui.  Hábil volanteofensivo del Albo saluda a los árbitros.  

Gentileza: Prensa Argentino

Primera C. Theo Guiñazú anotó el tanto de penal en el final ante Berazategui.  Hábil volanteofensivo del Albo saluda a los árbitros.   

Con garra, actitud y mucho corazón, Argentino empató en el final ante Berazategui con el tiro penal de Theo Guiñazú y de esa manera rescató un punto en la lucha por salir de la última posición de la Zona A en la Primera C. El encuentro se paró a los 40 minutos de la etapa inicial por bengalas azules y rojas, e incidentes con hinchas del Albo.

A pesar del resultado, el Salaíto está con diagnóstico complicado y le quedan tres jornadas con rivales difíciles, que están luchando para ingresar el Reducido final por el segundo ascenso.

Argentino y un presente difícil

Obligado por el presente que lo agobia, Argentino recibía a Berazategui en busca de tres puntos necesitados. Con ese panorama el equipo de Leo Acoglanis salió con vocación ofensiva y a los 5’ contó con una inmejorable situación cuando Theo Guiñazú realizó una gran jugada personal y remató potente ante la salida del uno visitante, que en gran reacción mando el balón al córner.

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Berazategui abrió el marcador

Después la visita se adelantó y emparejó el trámite, con dos situaciones sobre el arco de Olivera. Y en la tercera llegada abrió l marcador con el soberbio cabezazo de Brian Robles para poner el 1 a 0.

Con el resultado a su favor el Naranja manejó las acciones y sobre los 33’, Pombo habilitó a Duarte, el delantero remató ante la salida de Olivera pero el uno Albo se quedó con el tiro.

Bengalas, incidentes y parate

Y sobre los 40’ llegaron las bengalas con los colores azul y rojo y pirotecnia detrás del arco de Barazategui sobre calle Sorrento. El árbitro paró el partido rápidamente, las hinchas salaítos sintieron la provocación y trataron de salir a la calle para hacer justicia con los provocadores.

Trascartón llegaron los incidentes detrás de la puerta del banco de suplentes visitante, peleas entre hinchas del Salaíto con corridas y el encuentro se paró por espacio de 16 minutos.

Después el trámite se reanudó y en la última jugada Guiñazú sacó un potente remate tras un tiro libre y el guardavalla en forma magistral mandó el balón al córner.

Complemento caliente

El segundo tiempo comenzó con la gran chance para el local al minuto de juego, cuando Andrada definió muy mal ante el golero visitante. El Albo siguió manejando el trámite pero careció de ideas y de fútbol en los metros finales.

Por su parte el Naranja de contra contó con dos oportunidades con los remates Duarte y Pombo. Y a los 83’, el recién ingresado Caballero armó una jugada personal, sacó un potente remate pero Olivera mandó el tiro al córner.

El Salaíto llegó el gol en la agonía

En el final, el Albo fue por la heroica y en el quinto minuto de descuento llegó la mano de Vera dentro del área, fue expulsado y penal para Argentino. Guiñazú canjeó por gol para poner el 1 a 1 y así el Sala rescató punto agónico que lo mantiene vivo.

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