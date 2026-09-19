Gran triunfo de Duendes ante el escolta en Paraná, para ser más líder que nunca en el Regional del Litoral

Duendes superó con claridad a Estudiantes en Paraná y se escapó en la cima del Regional del Litoral. Jockey venció a Gimnasia

Duendes tuvo un gran paso ante Estudiantes en Paraná, para cortarse adelante en el Regional del Litoral de rugby.

Duendes tuvo este sábado un partido de máxima exigencia y superó la prueba. Se presentó en Paraná, para enfrentar a Estudiantes en un duelo donde arriesgaba la punta y lo ponía frente a frente con el hasta ayer su escolta, pero nada de eso impidió que tras ochenta minutos intensos coseche una victoria con 14 puntos de diferencia e imponerse 30-16 cuando el camino hacia las semifinales del Top 10 del Torne o Regional del Litoral Copa Banco Macro entra en su sprint decisivo.

En la sede del Parque Urquiza de Paraná, el verdinegro no solamente consolidó su liderazgo sino que además le dio un golpe a las aspiraciones del albinegro de quedarse como único puntero.

El que aprovechó el traspié del conjunto paranaense fue Jockey Club pero para alcanzarlo. Todo el partido le iba a ganando a Gimnasia en la Bombonerita, pero GER lo igualó al final 23 a 23. Eso sí, el conjunto del Parque quedó muy lejos de la clasificación a semis con 40 puntos.

También se subió al segundo lugar con la misma cantidad de puntos (50) que Estudiantes se ubicó Santa Fe Rugby, que este sábado derrotó al Jockey Club de Venado Tuerto por 39-24.

Rowing, en tanto, logró hacerse fuerte ante Universitario y celebró una victoria por 34-19, mientras que Old Resian cayó en el Grantfield 24-12 ante Crai.

En la próxima fecha, a jugarse el próximo 10 de octubre, habrá clásico en el barrio Las Delicias entre Universitario y Duendes. Además Jockey Club Rosario recibirá en las Cuatro Hectáreas a Estudiantes, mientras que GER visitará a Jockey Club Venado Tuerto. Old Resian enfrentará en Paraná a Rowing, mientras que Crai y Santa Fe Rugby animarán un nuevo clásico en la capital provincial.

Cómo fue la segunda fecha del Top 6

En la segunda fecha del Top 6 Copa de Oro, Los Caranchos venció a Provincial de visitante por 29-15, mientras que Logaritmo cayó en Ybarlucea ante Universitario SF por 26-23. Círculo Rafaelino, en tanto, venció a Alma Juniors 39-33.

Posiciones: Círculo Rafaelino, 9 puntos; Universitario SF, 8; Alma Juniors, 7; Los Caranchos, 5; Provincial y Logaritmo, 1 punto.

Próxima fecha (10/10): Logaritmo v. Provincial, Universitario SF v. Alma Jrs y Círculo Rafaelino v. Los Caranchos.

Por la Copa Plata, Gimnasia de Pergamino cayó ante Cha Roga 27-25, Tilcara perdió con La Salle 31-19, mientras que Regatas & Belgrano goleó a Los Pampas de Rufino 54–33.

Posiciones: La Salle, 10 puntos; Los Pampas, y Regatas & Belgrano, 6; Tilcara, 5; Cha Roga, 4 y Gimnasia de Pergamino, 2.

Próxima fecha: (10/10) Regatas & Belgrano v. Gimnasia de Pergamino, Los Pampas v. Tilcara y La Salle v. Cha Roga.