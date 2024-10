Argentina cayó ante Brasil y se quedó sin la Copa del mundo de futsal

El equipo de Matías Lucuix no pudo revertir el resultado y perdió 2 a 1 el clásico sudamericano, en su tercera final del mundo consecutiva

Argentina no pudo con Brasil en Uzbekistán

Argentina jugó este domingo su tercera final consecutiva en el Mundial de futsal , después de haber sido campeón en Colombia 2016 y subcampeón en Lituania 2021. Sin embargo, el desempeño de la albiceleste no fue suficiente y cayó 2 a 0 ante Brasil.

Los últimos minutos del partido fueron vibrantes. La selección argentina apostó por la superioridad numérica y sacó a su arquero para sumar un futbolista de campo. La estrategia le permitió descontar, de la mano de Matías Rosa, pero no fue suficiente.

Brasil prácticamente no atacó en el segundo tiempo, el resultado no se explica sin una actuación histórica como la de William, que atajó no menos de 15 pelotas con destino de gol.