Ángelo Martino se irá de Newell's si Racing pone el dinero

Caída la salida de Ian Glavinovich a Vasco da Gama, un futbolista que todavía puede llegar a irse del plantel es Ángelo Martino . Hace varios días Racing expresó el interés por el lateral izquierdo y una fuente de Newell’s no descarta que se vaya a préstamo , siempre y cuando la entidad de Avellaneda esté dispuesto a abonar el dinero pretendido por el club del Parque.

El tema de la cifra del préstamo y la cotización de la venta es lo que por ahora separa a Martino de Racing.

Es lo único. Porque Newell’s no considera retenerlo, pese a que no cuenta con demasiadas alternativas para la posición de lateral izquierdo. La primera es Brian Calderara. Después aparece Ezequiel Moya, de 19 años, que aún no debutó y fue una sola vez al banco, frente a Racing.

Por el momento no existe ninguna novedad sobre la posibilidad de que se vaya Juan Ignacio Ramírez. En el club no recibieron ningún contacto formal por el delantero uruguayo. Hace unos días trascendió un supuesto interés de Talleres. No más que eso.

El plantel entrenó este martes por la mañana, con varios días por delante hasta que se reanude la Liga Profesional. Se conoció que Newell's visitará a Argentinos el domingo 15 de septiembre, a las 20. Y la siguiente fecha, contra Tigre en el Coloso, será el sábado 21, a las 19.