Ángel Di María: "La gente de Gimnasia no merecía que festeje el gol"

Fideo agradeció al hincha del Lobo platense las muestras de afecto y dijo que "la victoria es importante" para Central

El afecto que recibió Ángel Di María de parte de los hinchas de Gimnasia fue permanente. Fideo no quiso pasar por alto el cariño que le expresaron y lo comentó luego de la victoria de Central. También tuvo un gesto de consideración hacia ellos y no celebró el gol, además de levantar la mano en señal de disculpa.

"La gente de Gimnasia no merecía que festeje el gol. Por eso pedí perdón. Quiero agradecer a la gente el cariño. Fue impresionante y le deseo lo mejor", manifestó el futbolista canalla.

"Desde que llegamos a La Plata y al estadio, fue impresionante el cariño conmigo , durante el calentamiento y en el partido", continúo Fideo.

Di María valoró la importancia del triunfo y que se consiguiera con más de un gol. "Venimos haciendo bien las cosas, nos faltaba el gol y hoy se nos dio. Jugamos muy bien el primer tiempo y en el segundo pudimos aprovechar los espacios. La victoria es importante", resaltó.

El futbolista consideró que la conquista de Alejo Veliz a los 2' fue un quiebre en el partido, porque tuvieron la chance de aprovechar la obligación de Gimnasia de buscar el empate. "El gol nos ayudó para tener más espacios. Lo supimos aprovechar", dijo Di María, quien añadió que "el equipo no se resiente cuanto sale uno u otro", en relación al reemplazo obligado de Carlos Quintana.

>> Leer más: Central: Carlos Quintana apenas jugó 8 minutos en La Plata por lesiones en el pómulo y el tobillo

"Es una lástima la lesión de Carlos. Es un guerrero para nosotros", dijo el futbolista.

Con respecto a su presencia hasta el final del partido, sin ser reemplazado, manifestó: "Vine para jugar y disfrutar del fútbol argentino. Y si puedo, quiero seguir adentro de la cancha".

Alejo Veliz, un nueve que vive del gol

Por su parte, Alejo Veliz se sintió complacido por volver a hacerse presente en el marcador. "Es muy importante porque los delanteros viven del gol y hoy se me dio", dijo.

El delantero también resaltó la trascendencia de la conquista de los tres puntos y por tal diferencia en el marcador. "Muy contento porque queríamos sumar de a tres, y más de visitante. Hoy hicimos tres goles y es importante porque veníamos haciendo de a uno.