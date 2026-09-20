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Ovando, un defensor con una fuerte ovación ofensiva que le aporta goles a Central

Con el que le hizo a Argentinos Juniors ya suma cinco desde que juega en la primera división del Canalla, incluidos dos en la Libertadores. "Estoy feliz", dijo

20 de septiembre 2026 · 19:13hs
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Ignacio Ovando celebra su gol de cabeza ante Argentinos. Fue el tanto del triunfo para un equipo que volvió a prenderse en todo.

Leonardo Vincenti

Ignacio Ovando celebra su gol de cabeza ante Argentinos. Fue el tanto del triunfo para un equipo que volvió a prenderse en todo.

“Estoy feliz por haber ayudado a que este equipo esté donde merece”. La frase de Ignacio Ovando habla del presente de Central, que sumó su segundo triunfo consecutivo y se acomodó en todos los frentes, y también del momento del defensor, una de las figuras del equipo en este tramo.

Ovando es un defensor con una marcada vocación ofensiva. Es bastante habitual encontrar al zaguero central de 19 años en posiciones de ataque cuando el equipo de Jorge Almirón va al frente, incluso dentro del área rival. Por eso no extraña que en su corto pero fructífero recorrido en la primera división ya haya marcado cinco goles: a Universidad Central y Libertad en la Copa Libertadores, y a Aldosivi, Instituto y ayer a Argentinos Juniors en los torneos locales.

Ante el Bicho, en Arroyito, le puso la cabeza a un centro de Vicente Pizarro luego de una gran jugada construida por el chileno y Jaminton Campaz por la izquierda. Ovando mostró en ese gesto técnico dos atributos que le agregan valor a su rol como defensor: potencia en el salto y calidad en la definición. El frentazo sirvió para poner el 1 a 0 y ratificó al entrerriano como un arma ofensiva para un equipo que la necesita, y mucho.

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Ignacio Ovando, una opción para llegar al gol

En la retina de los hinchas canallas se acumulan ya varias jugadas en las que Ovando definió o estuvo a punto de definir frente a los arqueros rivales. Está claro que, aunque no es su rol principal en el equipo, a él le gusta mezclarse en el ataque y busca convertirse en una opción para llegar al gol.

En la semana que pasó, Central rompió el contrato con el chico de Gualeguaychú que terminaba en diciembre de 2027 y lo extendió hasta fines de 209. El club probablemente lo hizo porque sabe que ya está en el radar de otros equipos y, si fue así, estuvo bien. Él pagó esa confianza con un gol que vale oro para los objetivos del equipo. La amarilla que vio sobre el cierre fue una anécdota en la tarde en la que gritó su quinto gol en primera.

Después del partido, el primer zaguero central también habló de lo que viene. "Se nos viene una final y vamos a tratar de ganarla porque este club se lo merece", dijo casi con la misma sobriedad con la que jugó ante Argentinos.

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