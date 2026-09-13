Central tiene equipo confirmado para jugar ante Tigre: Almirón mantiene los once

En una semana con algunas especulaciones, el técnico canalla apuesta por los mismos nombres que vienen de empatar en el clásico

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Jorge Almirón dio a conocer los once de Central que enfrentarán a Tigre en Victoria.

Después de tres partidos sin victorias en el torneo Clausura, Central está frente a la necesidad de volver a sumar de a tres. La chance la tiene como visitante frente a Tigre, partido para el que el técnico Jorge Almirón confirmó el equipo.

Almirón pensó mucho durante la semana tras lo que fue el empate en el clásico y finalmente optó por no tocar nada, por lo que los once serán los mismos que vienen de empatar el pasado fin de semana en el Gigante.

En una semana cargada de especulaciones, sobre todo en lo que hace al arquero, Almirón no realizó ningún movimiento, por eso Jeremías Ledesma seguirá bajo los tres palos.

Después de muchas especulaciones, Jeremías Ledesma continuará defendiendo el arco de Central.

Con esta confirmación habrá una nueva chance para Alan Rodríguez en el ataque, posiblemente en el puesto de extremo, tal como lo hizo en el clásico.

Los once de Central

De esta forma, Central formará ante Tigre con: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra y Vicente Pizarro; Alan Rodríguez, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.