¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente el calendario de la Fórmula Uno?

La F1 está "monitoreando de cerca" la situación. Pirelli canceló este domingo sus pruebas en Baréin, donde está previsto que se corra un gran premio el próximo 12 de abril

La Fórmula 1 anunció que está "monitoreando de cerca" la situación en Oriente Medio, donde se realizarán las carreras de Baréin y Arabia Saudita, en medio de las tensiones globales tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

McLaren y Mercedes debían realizar este domingo una prueba oficial en Baréin junto al proveedor de neumáticos Pirelli de cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Australia, las cuales fueron canceladas. Mientras tanto, los grandes premios de Baréin (tercera carrera de la temporada 2026, prevista para el próximo 12 de abril) y de Arabia Saudita (el 19 de abril) aún se mantenían firmes en el calendario oficial.

"Los dos días de pruebas de desarrollo de compuestos para lluvia, programados para hoy y mañana en el Circuito Internacional de Baréin, han sido cancelados por razones de seguridad debido a la evolución de la situación internacional", indicó Pirelli en un comunicado, y añadió que todo su personal se encuentra actualmente en la capital Manama, "a salvo en sus hoteles. La compañía está trabajando para garantizar su seguridad y organizar su regreso a Italia y el Reino Unido lo antes posible".

La temporada de Fórmula 1 está programada para comenzar el próximo domingo en Melbourne, Australia, y luego tendrá carreras en Baréin y Arabia Saudita. El campeonato termina con carreras consecutivas en Qatar (29 de noviembre) y Abu Dabi (6 de diciembre).

Diversos aeropuertos de Medio sufrieron la cancelación del transporte aéreo debido a la guerra. Doha y Dubái actúan tradicionalmente como importantes centros de escala, según informes los equipos tuvieron que cambiar sus rutas para llegar a Australia.

Estados Unidos tiene grandes instalaciones militares en Baréin, Kuwait y Qatar.

Baréin indicó que un ataque con misiles tuvo como objetivo el cuartel general de la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular, y que tres edificios resultaron dañados en Manama.

Por lo pronto, la federación de fútbol de Qatar aplazó este domingo todos los torneos y partidos hasta nuevo aviso, aunque no mencionó específicamente los ataques y solo indicó que “las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán a su debido tiempo”.