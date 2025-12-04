La Capital | Zoom | Rosalía

Rosalía confirmó show en Argentina: cuándo será y cómo conseguir entradas

La cantante catalana anunció la gira de presentación de su flamante disco "Lux" y vendrá a la Argentina.

4 de diciembre 2025 · 11:22hs
Confirmado: Rosalía volverá a la Argentina para presentar su nuevo disco Lux

Confirmado: Rosalía volverá a la Argentina para presentar su nuevo disco "Lux"

Después de su paso por Buenos Aires, Rosalía anunció la gira con la que presentará "Lux", su reciente y celebrado disco de estudio, y por supuesto vendrá a la Argentina. La artista catalana dará dos shows en el Movistar Arena, el 1 y 2 de agosto de 2026.

Las entradas se podrán adquirir únicamente a través del sitio web oficial Movistar Arena. La preventa exclusiva para clientes de un banco comenzará el 10 de diciembre a las 10 de la mañana. El jueves 11 de diciembre, también a las 10, se abrirá la venta general.

>> Leer más: Rosalía estrenó "Lux", su disco más ambicioso, en el que explora su propia divinidad pop

Rosalía, "Lux" y la divinidad pop

Rosalía afirma su propia trascendencia en “Lux”, su cuarto disco de estudio, y el primero desde la salida de “Motomami”, el álbum que en 2022 la consagró como estrella pop global. A través de 18 canciones organizadas en cuatro movimientos, la catalana de 33 años juega con la noción del paso a la inmortalidad que significa ser un ícono popular en el siglo XXI.

Entre el maximalismo y la megalomanía, Rosalía apuesta al exceso para subrayar el concepto. A lo largo de “Lux”, canta en catorce idiomas (incluyendo el español), suma invitados de lujo (como Bjork o Estrella Morente), y está casi constantemente acompañada por una orquesta sinfónica y arreglos exuberantes.

Lali Espósito, la mujer detrás de los escenarios y las pantallas

"La que le gana al tiempo": se estrenó el documental de Lali Espósito en Netflix

Rocío Marengo y Eduardo Fort presentaron a su bebé en redes sociales

Nació Isidro, el primer hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Cuatro años después del lanzamiento de su última entrega, la temporada tres de la serie Euforia ya tiene fecha de estreno y afiche

"Euforia" vuelve cuatro años después: la temporada 3 ya tiene fecha de estreno

Alex Pelao fue el eliminado de MasterChef Celebrity

La emotiva despedida de Alex Pelao en MasterChef: "Siempre tuve trastornos alimenticios"

