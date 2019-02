Alexis será titular por primera vez desde que juega en primera

El gol le abrió la puerta a la titularidad, si bien no fue el único argumento. Alexis Rodríguez fue fundamental con la conquista ante San Lorenzo en tiempo de descuento y será titular por primera vez desde que juega en primera. El mellizo reemplazará a Luis Leal, aunque no jugará de centrodelantero sino por derecha. Cristian Insaurralde dejará ese sector y se moverá adelante, aunque seguramente moviéndose hacia los costados porque jugar por el medio no es su fuerte.

Alexis Rodríguez resolvió lo que tanto le está costando a Newell's: el gol. Había anotado el tercero en el triunfo contra San Martín de Tucumán (3-0) y desde allí el equipo rojinegro apenas señaló un tanto, el de Maxi contra Boca. Después de tres partidos sin anotar, la lepra volvió a convertir a través del mellizo.

"Alexis ha venido haciendo bien las cosas. Las veces que le tocó entrar, aportó y puede ser su momento de entrar desde el inicio. En la semana lo he visto muy bien", manifestó Bidoglio. No lo aseguró, aunque dio señales de que lo meterá desde el comienzo.

Bidoglio siempre eligió a Alexis para que entre en los segundos tiempos. Su vitalidad, agilidad y aceleración sirvió generalmente para un recambio de aire. Si bien en algún momento de un partido fue a jugar bien arriba, por características le conviene arrancar de atrás. Contra San Lorenzo sustituyó a Nadalín para jugar por derecha. Y en tiempo de descuento combinó con su primo Maxi y de cabeza lo igualó.

La salida de Leal estaba preanunciada. El portugués tuvo un flojo desempeño, aunque mejor que anteriores presentaciones, pero no se acerca a sus mejores momentos en el club. Anda impreciso para la definición, si bien está el atenuante que al equipo le está costando la generación.

Ayer se confirmó que Leal no se irá a Universidad Católica, que pretendía contratarlo a préstamo, y seguirá en el club.

Insaurralde será el delantero del equipo y sus movimientos y los de sus compañeros serán fundamentales para que Newell's sea más peligroso en el ataque. Es que el chaqueño hasta acá tuvo problemas en los minutos que jugó entre los zagueros rivales y se mueve mejor por afuera. Si abre y libera espacios en el medio, otros tendrán que llegar y aprovecharlo.