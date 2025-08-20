Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

En Central, Ignacio Malcorra, Alejo Veliz, Facundo Mallo, Gaspar Duarte y Jaminton Campaz se dieron el gusto de agitar las redes en el derbi de la ciudad y, además, no perdieron ninguno de los que jugaron

Para el que lo juega, conseguirlo es un sueño. Pero son pocos los que logran cumplir con ese deseo: anotar ante el eterno rival. En el actual plantel profesional de Rosario Central hay cinco jugadores que ya saben lo que es hacerle un gol a Newell’s en un clásico . De ellos, uno convirtió dos tantos, Ignacio Malcorra. Los demás, hicieron uno cada uno: Alejo Veliz, Facundo Mallo, Gaspar Duarte y Jaminton Campaz. Además, de celebrar sus goles ante el clásico rival, estos cinco futbolistas no perdieron ningún derbi.

El jugador más determinante de Rosario Central en los últimos clásicos fue Malcorra. De eso no hay dudas. Los números lo avalan. Es que Nacho no solo marcó dos goles que sirvieron para ganar dos duelos ante Newell’s por la mínima, 1 a 0. Además, desde la ejecución de un tiro libre suyo, se generó un rebote del arquero rival que permitió un gol de Mallo, que derivó en otro triunfo 1 a 0. Y desde un tiro de esquina ejecutado por el 10 auriazul, llegó el gol de Duarte, con el que Central abrió el camino de la victoria en el último duelo con los rojinegros, el pasado 15 de febrero en condición de visitante.

Los goles de Malcorra, que disputó 5 clásicos y no perdió ninguno (ganó 4 y empató 1), fueron: el 30 de septiembre del 2023, por la fecha 7, a poco de haber ingresado desde el banco, con un preciso remate de tiro libre frontal, en el arco de Génova, que decretó un 1 a 0 en el Gigante; y el 25 de febrero de 2024, con un zurdazo cruzado dentro del área que selló un 1 a 0 en el Coloso. En los dos partidos mencionados, el técnico de Central fue Miguel Ángel Russo.

En Central, también Veliz

Veliz, que se sumó como refuerzo en este mercado, hizo su gol en uno de los dos clásicos que disputó (ganó uno y empató el otro). Eso fue el 21 de julio de 2022, por la fecha 7, en un triunfo como local por 1 a 0 del equipo que dirigía Carlos Tevez. El tanto de Veliz fue de cabeza, tras conectar un tiro libre frontal lanzado en forma de centro por Jonathan Candia.

En cuanto a Mallo, logró su gol clásico el 10 de agosto del 2024, por la fecha 10, para un triunfo por 1 a 0 en el Gigante, con Matías Lequi como DT. El defensor uruguayo anotó en el segundo tiempo, tras capturar un rebote del arquero de Newell’s después de un tiro libre directo ejecutado por Malcorra.

Los goles de Duarte y Campaz llegaron en el último clásico, con Ariel Holan como entrenador. Eso fue el pasado 16 de febrero de este año, por la fecha 6, con un 2 a 1 en cancha de Newell’s. Duarte anotó a poco de iniciado el partido, tras aprovechar un tiro de esquina ejecutado por Malcorra desde el rincón izquierdo del ataque de Central. Mientras que el colombiano Campaz convirtió de cabeza tras asistencia de Carlos Quintana, en la segunda parte, tras otro centro frontal de Malcorra.

Quintana, con otra camiseta

El único futbolista del plantel profesional que le anotó a Newell’s con otra camiseta es Carlos Quintana. El defensor marcó el único tanto de Huracán en una derrota por 3 a 1 en el Coloso del Parque. Esto fue en el Clausura 2011, el 5 de marzo de ese año.