La Capital | Ovación | Central

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

En Central, Ignacio Malcorra, Alejo Veliz, Facundo Mallo, Gaspar Duarte y Jaminton Campaz se dieron el gusto de agitar las redes en el derbi de la ciudad y, además, no perdieron ninguno de los que jugaron

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

20 de agosto 2025 · 06:25hs
¿No hay dos sin tres?. Nacho Malcorra anotó dos goles en el clásico rosarino y va por más. 

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

¿No hay dos sin tres?. Nacho Malcorra anotó dos goles en el clásico rosarino y va por más. 

Para el que lo juega, conseguirlo es un sueño. Pero son pocos los que logran cumplir con ese deseo: anotar ante el eterno rival. En el actual plantel profesional de Rosario Central hay cinco jugadores que ya saben lo que es hacerle un gol a Newell’s en un clásico. De ellos, uno convirtió dos tantos, Ignacio Malcorra. Los demás, hicieron uno cada uno: Alejo Veliz, Facundo Mallo, Gaspar Duarte y Jaminton Campaz. Además, de celebrar sus goles ante el clásico rival, estos cinco futbolistas no perdieron ningún derbi.

El jugador más determinante de Rosario Central en los últimos clásicos fue Malcorra. De eso no hay dudas. Los números lo avalan. Es que Nacho no solo marcó dos goles que sirvieron para ganar dos duelos ante Newell’s por la mínima, 1 a 0. Además, desde la ejecución de un tiro libre suyo, se generó un rebote del arquero rival que permitió un gol de Mallo, que derivó en otro triunfo 1 a 0. Y desde un tiro de esquina ejecutado por el 10 auriazul, llegó el gol de Duarte, con el que Central abrió el camino de la victoria en el último duelo con los rojinegros, el pasado 15 de febrero en condición de visitante.

Los goles de Malcorra, que disputó 5 clásicos y no perdió ninguno (ganó 4 y empató 1), fueron: el 30 de septiembre del 2023, por la fecha 7, a poco de haber ingresado desde el banco, con un preciso remate de tiro libre frontal, en el arco de Génova, que decretó un 1 a 0 en el Gigante; y el 25 de febrero de 2024, con un zurdazo cruzado dentro del área que selló un 1 a 0 en el Coloso. En los dos partidos mencionados, el técnico de Central fue Miguel Ángel Russo.

Leer más: El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

En Central, también Veliz

Veliz, que se sumó como refuerzo en este mercado, hizo su gol en uno de los dos clásicos que disputó (ganó uno y empató el otro). Eso fue el 21 de julio de 2022, por la fecha 7, en un triunfo como local por 1 a 0 del equipo que dirigía Carlos Tevez. El tanto de Veliz fue de cabeza, tras conectar un tiro libre frontal lanzado en forma de centro por Jonathan Candia.

En cuanto a Mallo, logró su gol clásico el 10 de agosto del 2024, por la fecha 10, para un triunfo por 1 a 0 en el Gigante, con Matías Lequi como DT. El defensor uruguayo anotó en el segundo tiempo, tras capturar un rebote del arquero de Newell’s después de un tiro libre directo ejecutado por Malcorra.

Los goles de Duarte y Campaz llegaron en el último clásico, con Ariel Holan como entrenador. Eso fue el pasado 16 de febrero de este año, por la fecha 6, con un 2 a 1 en cancha de Newell’s. Duarte anotó a poco de iniciado el partido, tras aprovechar un tiro de esquina ejecutado por Malcorra desde el rincón izquierdo del ataque de Central. Mientras que el colombiano Campaz convirtió de cabeza tras asistencia de Carlos Quintana, en la segunda parte, tras otro centro frontal de Malcorra.

Leer más: Ángel Di María quiere festejar con Central un partido que nunca pudo ganar: el clásico rosarino

Quintana, con otra camiseta

El único futbolista del plantel profesional que le anotó a Newell’s con otra camiseta es Carlos Quintana. El defensor marcó el único tanto de Huracán en una derrota por 3 a 1 en el Coloso del Parque. Esto fue en el Clausura 2011, el 5 de marzo de ese año.

Noticias relacionadas
El árbitro Darío Herrera impartirá justicia en el clásico rosarino.

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Fabbiani encara la semana previa a su primer clásico rosarino como DT de Newells.

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

En el Coloso, en 2007. Ángel Di María se prepara para sacar un zurdazo ante el cierre de Araujo y la presión del Colo Ré.

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió

Las autoridades provinciales presentaron los preparativos del clásico rosarino.

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Ver comentarios

Las más leídas

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Lo último

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Anteojos gratuitos de Pami: cuántos se pueden tramitar por año y cómo hacerlo

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mano de avenida Pellegrini quedó bloqueada por la rotura de un colectivo y un choque derivó en el cierre de la autopista a Santa Fe

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos
Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada
LA REGION

Choque en la autopista a Santa Fe a la altura de San Lorenzo: una persona atrapada

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Por Pablo R. Procopio
La Ciudad

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles sin tormentas pero con alerta por vientos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

San Lorenzo: la empresa del montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ovación
Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Central, en los clásicos: los canallas que ya gritaron goles y están invictos en esos duelos

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newells y un clásico emblemático para Central

Historia del Clásico, capítulo 9: dominio de Newell's y un clásico emblemático para Central

La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

La Asociación Rosarina dejó otra huella con el exitoso 41º encuentro de mini Básquet

Policiales
Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas
Policiales

Estafas: imputarán al financista Pablo Arcamone, denunciado por 40 personas

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que iba a Rosario

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en Los Pumitas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

La Ciudad
Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Incontinencia urinaria en mujeres y hombres: ¿un problema que tiene solución?

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Una mañana de miércoles: Rosario sumó tres cortes de tránsito en rutas y accesos

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Pista del aeropuerto en obras: al final, ninguna línea aérea irá a Sauce Viejo

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

Quieren usar Inteligencia Artificial en los servicios de la Municipalidad

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas
Información General

Primeros peritajes: el fentanilo agravó los cuadros de las víctimas

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada
La Ciudad

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa
Política

Milei en la Bolsa de Comercio: se pone otro reclamo sobre la mesa

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio
Información General

Una ciudad de Suecia tiene que mudarse y la iglesia se lleva hasta el edificio

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque
Ovación

El clásico tendrá operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "sienta precedente"

Ley Ema: buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo
Información General

"Ley Ema": buscan frenar la violencia digital y castigar la difusión de material íntimo

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?
La Ciudad

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto
La Ciudad

Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros
La Región

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro
Política

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Open to work: una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
Política

"Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar