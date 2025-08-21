Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico ante Newell's

Enzo Copetti y Alejo Veliz jugaron juntos en la práctica de este jueves. Komar jugaría por Giménez, aunque Mallo no está descartado.

Enzo Copetti sería titular ante Newell's, como ya ocurrió en el choque contra Riestra, para acompañar en el ataque de Central a Alejo Veliz.

Ariel Holan tendría definido el esquema para afrontar el clásico del sábado. Si bien probó dos durante la práctica de ayer por la mañana en Arroyo Seco, el entrenador de Central tendría definido mantener el dibujo táctico 4-1-3-2 que utilizó contra Deportivo Riestra la fecha pasada en el Gigante.

Continuaría entonces con dos centrodelanteros y un solo volante central. Por lo tanto, la única variante con respecto a la última presentación sería de nombres. Ausente Juan Giménez por lesión, Juan Cruz Komar ocuparía su puesto. Jugo ayer en la práctica, aunque todavía no se descarta a Facundo Mallo. Piensan esperarlo hasta último momento.

El doble nuevo de Enzo Copetti y Alejo Veliz volvería a ser el recurso ofensivo del Canalla frente a la Lepra. Con Franco Ibarra de único volante central. Franco Navarro, otro que puede jugar en esa zona, se repone de una dolencia muscular y si está bien se sentará en el banco. Así es cómo se movió el equipo durante la penúltima práctica de cara al clásico y cómo se presentaría en el Gigante.

Pero Holan, en determinado momento, decidió probar con un único centrodelantero. Sacó a Copetti por Gaspar Duarte. Y Di María fue a jugar más hacia el medio. Este ensayo habría sido solo eso. Porque la idea del técnico sería continuar con la pareja de nueves. A diferencia de lo que implementó durante gran parte de su ciclo en el club de Arroyito.

Es que el 4-2-3-1 fue el esquema inicial utilizado en casi todos los juegos del torneo pasado por Holan. Y le resultó muy productivo. Tanto que, de local y en la fase clasificatoria, Central ganó los 7 partidos que disputó, Pero después, con la derrota ante Huracán en cuartos de final del torneo local, sumado a la eliminación ante Unión de Santa Fe por Copa Argentina, el panorama se hizo cuesta arriba. Y si bien el equipo no volvió a perder, los empates consecutivos en el Gigante frente a Godoy Cruz (1-1) y San Martín de San Juan (0-0) obligaron al DT canalla a meter mano en el esquema.

El antecedente de Riestra

Así, para recibir a Deportivo Riestra, Holan planteó desde el inicio un 4-1-3-2. “Doble nueve” para buscar, entre otras cuestiones, más presencia en el área rival. En el primer tiempo de ese partido se notaron algunas mejoras en ofensiva, además de que el equipo se fue al descanso con un triunfo parcial de 1 a 0. Pero en el complemento hubo merma de rendimiento colectivo. Esto, sumado al empate que logró la visita en el final, terminó de desdibujar este intento de cambio, que ya en el último tramo del partido solo mantenía en cancha a Veliz como único hombre de ataque definido.

La formación inicial ante Riestra fue la siguiente: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Giménez, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignaco Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz.

Komar por Giménez, el cambio

Si Holan decide sostener el “doble nueve”, como todo hacer prever, tendría que hacer un ajuste nominal obligado. Es que Juan Giménez, titular ante Riestra, sufrió una lesión severa en la rodilla derecha, y no estará a disposición por un largo tiempo. Komar fue el que lo reemplazó durante ese partido y está listo para cubrir la vacante. Así lo hizo en la práctica de ayer. Mallo está con lo justo en lo físico, pero no está descartado.

Komar jugó el último clásico, que Central ganó en el Coloso por 2 a 1. Le tocó ingresar justamente por lesión de Mallo en el comienzo del partido.

En caso de que mantenga el sistema que utilizó el sábado pasado, podría haber algún retoque más en cuento a nombres. Por ejemplo, no sería descabellado que Santi López, que dejó atrás una lesión de tobillo derecho, ingrese en lugar de Campaz, que no viene en el nivel que mostró en la mayoría de los partidos del torneo pasado.

Está también el tema la evolución de Federico Navarro, que no estuvo en los últimos dos juegos, afectado por un problema muscular. Si se recupera, le podría discutir el lugar a Ibarra. Parece poco probable.

El dibujo táctico

Durante estos días surgió la duda sobre el dibujo táctico. Por lo que le había dado resultado en el primer semestre del año, en particular en el clásico que conquistó en el Coloso. Propuso el 4-2-3-1.

Si lo mantuviese, y tiene a disposición a Facundo Mallo y Federico Navarro, algo que a esta altura es posible, el DT canalla estaría en condiciones de poner el mismo once incial con el que venció a los rojinegros a principio de este 2025.

Aquel equipo formó con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Federico Navarro y Franco Ibarra; Gaspar Duarte, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

Los últimos movimientos del entrenador dan indicios de que no jugará igual. El doble nueve, al menos por ahora, llegó para quedarse.