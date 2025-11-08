La Capital | Ovación | Newell's

"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera en Parque Patricios

El autor de un gol y una de las figuras ante Huracán destacó el compromiso del cuerpo técnico y los jugadores. "Es un momento difícil, pero vamos a salir"

8 de noviembre 2025 · 19:25hs
Luciano Herrera define ante la salida de Galíndez para poner el 1 a 0 a favor de Newells ante Huracán. 

Luciano Herrera define ante la salida de Galíndez para poner el 1 a 0 a favor de Newell's ante Huracán. 

"A Newell's lo vamos a sacar adelante". Con esta frase, Luciano Herrera sintetizó el deseo del plantel rojinegro en un momento tan complicado para el equipo. El autor del primer gol y gran figura del equipo dedicó el triunfo ante Huracán a los hinchas y dijo que ahora irán por un triunfo ante Racing en el Coloso.

Herrera marcó el 1 a 0 ante Huracán en Parque Patricios después de un saque largo de Espínola desde el arco que Carlos González peinó para dejarlo de cara al arco. El delantero controló la pelota y definió muy bien contra un palo, dejando sin chances al arquero Galíndez. Luego, el propio Cocoliso marcó el segundo tanto rojinegro.

Después del partido, Herrera afirmó que la victoria ante Huracán "nos ayuda muchísimo" y que el plantel rojinegro está trabajando para sacar al equipo de la situación incómoda en la que se encuentra.

"Es un momento muy malo para nosotros, pero estamos tranquilos porque somos un grupo muy unido y estamos trabajando mucho", dijo el delantero. Y añadió: "Somos un equipo de muchos jovenes, muchos chicos del club, pero los más grandes también están poniendo la cara para salir de esta".

"Este triunfo es para la gente de Newell's"

Herrera dedicó unas palabras a los hinchas, con quienes dijo que el equipo está en deuda. "La gente siempre nos apoyó y este triunfo ante Huracán es más que nada para ellos", aseguró.

Leer más: En apenas un minuto, Newell's pasó de salvarse dos veces a meterle el primero a Huracán

En una breve referencia al partido, dijo que al equipo le estaba faltando suerte y que eso se revirtió en Parque Patricios, donde pudo sacar ventajas ya en el primer tiempo. "Ahora nos queda un partido difícil en casa y tenemos que ganarlo", disparó.

También resaltó una y otra vez el compromiso del cuerpo técnico y los jugadores. "Estamos trabajando mucho y bien y tenemos que seguir así", sostuvo. Le preguntaron si estaría pendiente de los partidos de Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, y el jujeño insitió: "No creo, nosotros tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando. Así vamos a sacar adelante a Newell's".

Noticias relacionadas
Con alma y vida. Cocoliso González remata para el 2 a 0 de Newells ante Huracán.

Newell's derrotó a Huracán: qué le falta para asegurar su plaza en primera división

La última línea del Globo daba muchas ventajas, y Herrera y Cocoliso González explotaron esas fallas con dos goles aliviadores. 

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Luciano Herrera festeja su gol, el primero de Newells.

En apenas un minuto, Newell's pasó de salvarse dos veces a meterle el primero a Huracán

Martín Luciano va al encuentro de Luciano Herrera, autor del primer gol de Newells.

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Ver comentarios

Las más leídas

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

Lo último

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Liga Rosarina: sancionaron a Adiur y Pablo VI en el fútbol de primera división

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Newells y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Se podrán vacunar personas infectadas con dengue en temporadas anteriores. Qué requisitos tener en cuenta y a dónde recurrir para inocularse de manera gratuita

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

Newells consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's consiguió un triunfo que casi le asegura la permanencia en primera

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario
Policiales

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe
La Ciudad

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Anuncio Gigante: Central confirmó la construcción de la tercera bandeja

Newells fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Newell's fue puro corazón, venció 2 a 0 a Huracán y está a un paso de seguir en primera

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

A Central le falló la aceleración y no pudo meter una marcha más

Newells tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Newell's tiene una cita con su propia historia: visita a Huracán para seguir en primera división

Ovación
Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Por Gustavo Conti (Enviado especial a Interlagos)
Ovación

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Franco Colapinto: un prólogo excelente, un intermedio amargo y un domingo para recuperar

Newells y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

Newell's y la emoción de Lucas Bernardi y Ever Banega por el triunfazo ante Huracán

El uno x uno de Newells: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

El uno x uno de Newell's: Cocoliso dominó la altura, dio una asistencia y anotó

Policiales
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: asesinó a balazos a su ex pareja

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

La provincia extendió el plazo de inscripción para incorporarse al Servicio Penitenciario

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Violencia de género: un hombre fue detenido acusado de golpear a su pareja en la zona sudoeste

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

Confirman la condena a 12 años de prisión para un docente por abuso infantil

La Ciudad
Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Dengue: cuáles son los barrios priorizados en el inicio de la campaña de vacunación

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Cáncer de mama: en octubre se realizó un 140% más de mamografías en Santa Fe

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

Se vienen los Martín Fierro de salud y Rosario dirá presente con un proyecto solidario

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El tiempo: se van las lluvias pero quedan las nubes y una temperatura casi otoñal

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción
Policiales

El exfiscal Patricio Serjal fue condenado a 9 años de prisión por corrupción

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior
Política

Santilli renunció a la banca de diputado para asumir como ministro del Interior

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027
Política

Rial visitó a Cristina: la expresidenta le reveló quién es su candidato para 2027

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria
Política

Ordenan medidas para comprobar si hubo desvío de fondos de una ONG para la campaña de Fuerza Patria

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?
Salud

Roblox, el videojuego de la polémica: ¿podría prohibirse también en Santa Fe?

Pullaro expresó dolor por la detención de los exjefes de Policía: Realmente les dimos todo
Policiales

Pullaro expresó "dolor" por la detención de los exjefes de Policía: "Realmente les dimos todo"

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei
Política

Caso $Libra: buscan que la Corte habilite llevar a declarar por la fuerza a Karina Milei

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años
Salud

Hallazgo del Conicet: identifican un gen argentino con una antigüedad de 8.500 años

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026
Ovación

El sugestivo posteo de Messi que ilusiona a los argentinos de cara al Mundial 2026

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte
POLICIALES

Un nene de 9 años y su mamá, heridos en oscura balacera en zona norte

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias distorsiona la carrera docente
La Ciudad

Amsafé advirtió que el impuesto a las ganancias "distorsiona la carrera docente"

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista
Información General

Caso Marita Verón: las fotos de una mujer en Paraguay, una nueva pista

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación
POLICIALES

El bebé víctima de abuso sexual sigue delicado pero avanza su recuperación

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras
La Ciudad

Renovación del Monumento a la Bandera: ya se ejecutó el 60% de las obras

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII
POLICIALES

Tres exjefes policiales fueron detenidos por fraude con combustible en la URII

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante
La Región

Santa Fe impulsa colectas de sangre durante noviembre por el Día Nacional del Donante

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada
POLICIALES

Cayó el Negro Eze tras una persecución desde Roldán hasta Tablada

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor
Economía

Quebró la empresa que fabricaba yogures, flanes y postres para SanCor

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria
POLICIALES

Banda del Viejo González: múltiples allanamientos en Bermúdez y Baigorria

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lluvias hasta la tarde en el arranque de Colectividades