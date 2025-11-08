"A Newell's lo vamos a sacar adelante": el contundente mensaje de Luciano Herrera en Parque Patricios

El autor de un gol y una de las figuras ante Huracán destacó el compromiso del cuerpo técnico y los jugadores. "Es un momento difícil, pero vamos a salir"

Luciano Herrera define ante la salida de Galíndez para poner el 1 a 0 a favor de Newell's ante Huracán.

"A Newell's lo vamos a sacar adelante". Con esta frase, Luciano Herrera sintetizó el deseo del plantel rojinegro en un momento tan complicado para el equipo. El autor del primer gol y gran figura del equipo dedicó el triunfo ante Huracán a los hinchas y dijo que ahora irán por un triunfo ante Racing en el Coloso.

Herrera marcó el 1 a 0 ante Huracán en Parque Patricios después de un saque largo de Espínola desde el arco que Carlos González peinó para dejarlo de cara al arco. El delantero controló la pelota y definió muy bien contra un palo, dejando sin chances al arquero Galíndez. Luego, el propio Cocoliso marcó el segundo tanto rojinegro.

Después del partido, Herrera afirmó que la victoria ante Huracán "nos ayuda muchísimo" y que el plantel rojinegro está trabajando para sacar al equipo de la situación incómoda en la que se encuentra.

"Es un momento muy malo para nosotros, pero estamos tranquilos porque somos un grupo muy unido y estamos trabajando mucho", dijo el delantero. Y añadió: "Somos un equipo de muchos jovenes, muchos chicos del club, pero los más grandes también están poniendo la cara para salir de esta".

"Este triunfo es para la gente de Newell's"

Herrera dedicó unas palabras a los hinchas, con quienes dijo que el equipo está en deuda. "La gente siempre nos apoyó y este triunfo ante Huracán es más que nada para ellos", aseguró.

En una breve referencia al partido, dijo que al equipo le estaba faltando suerte y que eso se revirtió en Parque Patricios, donde pudo sacar ventajas ya en el primer tiempo. "Ahora nos queda un partido difícil en casa y tenemos que ganarlo", disparó.

También resaltó una y otra vez el compromiso del cuerpo técnico y los jugadores. "Estamos trabajando mucho y bien y tenemos que seguir así", sostuvo. Le preguntaron si estaría pendiente de los partidos de Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, y el jujeño insitió: "No creo, nosotros tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando. Así vamos a sacar adelante a Newell's".