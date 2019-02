Agustín Allione sostiene que "no hay que conformarse"

"Moli estaba desbordando, no sé si tiró el centro, pero salió el rebote, le quedó al Colo, vi que había un espacio, me tiré atrás así que cuando dominé no dudé y le pegué, por suerte entró. Así que estoy muy feliz". Con una definición escueta pero bien significativa desde lo emocional, Agustín Allione describió la jugada que lo llevó a tener el bautismo de gol en el Gigante de Arroyito, nada menos que ante River. El volante surgido en Vélez, que llegó como refuerzo esta temporada, estampó el 1 a 1 ante el conjunto millonario, no ocultó su satisfacción: "Estoy muy feliz", le dijo a Ovación. Pero también remarcó: "No hay que conformarse con eso".

¿Cuáles son las primeras sensaciones de haber convertido tu primer gol en Central?

Estoy contento, ya lo venía buscando en los otros partidos y por suerte lo pude hacer ante un rival muy difícil, también nosotros necesitábamos sumar, queríamos ganar. Aunque no se pudo.

Pese a eso, ¿se fueron conformes por el juego?

Sí, hicimos un gran partido, tuvimos muchas chances. Quizás también nos crearon mucho, pero era un partido de ida y vuelta con un rival de la jerarquía de River. Así que sí, hicimos un gran encuentro. Ahora tenemos que mejorar para poder ganar los tres puntos el domingo contra Tigre (también como local).

¿Dónde creés que estuvo el cambio vital para mostrar otra imagen en el juego, del clásico (0 a 0) al partido con River? Hubo cambio de esquema pero, ¿algo más?

El partido pasado fue clásico y es difícil compararlo con un encuentro como el de River. Los clásicos siempre se dan más trabados, les pasó a ellos en los clásicos contra Boca y por suerte esta vez pudimos tener más chances de atacar más, que es lo que estábamos buscando.

En Central estaba la necesidad imperiosa de ganar, no lo pudo conseguir en lo que va de la temporada, pero parece que la gente igual se fue de la cancha conforme, ¿vieron que un Central distinto es posible?

Creo que la gente se fue, no sé si contenta, pero sí conforme con el funcionamiento. Porque es lo que ellos pedían y nosotros buscábamos tener más chances. Se dio el empate y hay que seguir y en el próximo partido sumar de a tres, que es fundamental.

No eras parte del plantel el semestre pasado, pero ¿pensás que se dio un paso adelante en cuanto a la concepción futbolística de Central?

El año pasado se logró la Copa Argentina, que no es poco, es algo muy importante y yo pienso que este año los chicos que llegamos lo hicimos para tratar de aportar buenas cosas al club. Esperemos que sea un año mejor al que pasó.

A veces te toca jugar por izquierda, otras por derecha, ¿te resulta indistinto o preferís ir por algún sector especial?

Me estoy sintiendo más cómodo por izquierda, pero en Vélez jugaba por derecha y también he jugado por el medio de enganche. Ir moviéndonos le complica la vida al rival para marcar, entonces lo hago a gusto y por suerte ahora estoy teniendo la chance de jugar y lo vamos a hacer así.

¿Lo hecho ante River los obliga a más el domingo ante Tigre? Ya demostraron que pueden jugar de igual a igual ante un rival de tamaña jerarquía, ¿eso pone una mochila más pesada?

La obligación la tenemos siempre, un club como Central siempre está obligado a ganar y ahora más que nada porque lo necesitamos. Buscamos los tres puntos y me parece que estamos listos para hacer un gran partido el domingo.

¿Qué tan significativo o importante es el empujón anímico para un jugador hacer un gol en su cuarto partido en el equipo y nada menos que ante River y en el Gigante?

Claro que es muy importante porque en lo anímico ayuda muchísimo, pero no hay que conformarse con eso. Hay que seguir así, entrenando, trabajando, para que sigan llegando cosas como estas.

¿Cómo describirías la jugada del gol? ¿Viste que Armani dejó un hueco o te la jugaste?

Moli (Nahuel Molina) estaba desbordando, no sé si tiró el centro, pero salió el rebote, le quedó al Colo (Leonardo Gil), vi que había un espacio, me tiré atrás así que cuando dominé no dudé y le pegué, por suerte entró (abajo del palo derecho, poca reacción del arquero). Así que estoy muy feliz.

Sabés que no es fácil hacerle goles a este Armani.

(Risas) Tal cual, eso es lo que decían varios. Pero nada es imposible, ¿no? Con trabajo se logran esas cosas.