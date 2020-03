Sebastián Abreu (DT y jugador de Boston River): "En Boston River, club de la primera división de Uruguay en que estoy como técnico y jugador, ya hace más de 20 días que habíamos tomado la resolución de cortar con los entrenamientos y desde ese momento también comenzamos con la cuarentena familiar, la cual por supuesto mantenemos de manera estricta. Tratamos de informarnos lo justo y necesario para tampoco atrofiar las neuronas en medio de tanta información y muchas veces generando contradicciones. Hoy la prioridad está en ganarle a este virus. En medio de esa cuarentena lo que esperamos es ver las mejoras y para eso la concientización de la gente es fundamental. Lo que menos tenemos que hacer es subestimar a este virus y no pensar eso de que "a mí no me va a pasar. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance y lo principal es no salir, quedarse en casa porque como todos dicen "es la mejor vacuna que tenemos". En la vida cotidiana todos buscamos cosas para el entretenimiento, la distracción, tanto desde lo mental como desde lo físico. Podemos entrenar, leer, ver películas, estar en contacto con la gente que uno quiere para saber cómo está, ir reforzando a nivel psicológico al que ves que no está con demasiada paciencia. Son todas cosas nuevas que estamos descubriendo. En lo personal trato de sacarle algo bueno a las cosas malas y dentro de la problemática intento disfrutar de poder estar mucho tiempo con mis hijos. Más allá de eso, lo que más anhelo es que se empiecen a ver los resultados. Hoy no vale la pena hablar de fútbol porque es totalmente secundario".