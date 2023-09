"A Messi lo he visto sufrir en La Paz", declaró un ex jugador de Bolivia El ex arquero de la selección boliviana José Carlos Fernández también sostuvo: "No creo que juegue esta fecha" 11 de septiembre 2023 · 10:09hs

Messi jugó en la altura de La Paz y lo padeció como muchos jugadores.

La selección argentina se encuentra en Bolivia a la espera del encuentro de este martes por la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Los temas preponderantes está centrado en los efectos de los 3.625 metros de altura sobre el nivel del mar y en la presencia de Lionel Messi como titular. Para muchos hinchas locales, si bien no ver a la Pulga sería una decepción, que no juegue puede ser algo bueno para los locales. Aunque no todos piensan igual y el ex arquero José Carlos Fernández la presencia del rosarino podría ser un factor positivo para Bolivia: "La altura lo mata psicológicamente".

"Te lo voy a decir con toda la sinceridad. Están pendientes porque la gente quiere ver a Messi, pero si me preguntás a mí, quiero que juegue. ¿Por qué? He visto los peores dos partidos de su carrera en la ciudad de La Paz, donde yo lo he visto sufrir. Psicológicamente lo mata", sentenció el ex guardavalla con 25 partidos en el combinado boliviano en diálogo con D Sports Radio.

Lionel Messi en Bolivia: siempre la selección por delante

Fernández apuntó contra Messi y insistió: "Los dos peores partidos en su historia como futbolista han sido en La Paz, lo he visto sufrir".

"Yo creo que no va a jugar en esta fecha", agregó el ex arquero, quien dejó en claro que la selección del altiplano no le teme a Messi. Y sentenció: "Creo que la selección argentina ganó el Mundial gracias a él".

Por lo pronto, la delegación argentina está en La Paz y en su arribo se vio a los jugadores portando un tubo de oxígeno.



@SC_ESPN pic.twitter.com/4yjhGigwq1 — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) September 11, 2023