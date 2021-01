No se usa el potencial por una cuestión antojadiza. Tampoco se busca tirarle alcohol a una situación que ya de por sí es incendiaria luego de la no clasificación de Newell’s a la final de la fase Complementación. Realmente no existen certezas de que Kudelka seguirá siendo el técnico de Newell’s cuando el plantel vuelva dentro de 10 días para arrancar la pretemporada. La dirigencia rojinegra, con Cristian D’Amico como el adalid de las decisiones, y el director deportivo Sebastián Peratta como el hombre fuerte de las determinaciones futbolísticas, mantendrán una reunión con Kudelka para pedirle explicaciones por el sonoro fracaso del equipo en la disputa de la Copa Diego Armando Maradona. En esa dirección, Peratta brindará una conferencia de prensa mañana a las 17 para ponerle palabras a la situación contractual y futbolística de algunos jugadores y, sobre todo, para hablar de la continuidad del entrenador.