Mauro Icardi fue noticia otra vez. Es que el capitán de Inter, de Italia, se convirtió en el salvador de su equipo esta tarde al marcar el agónico gol del empate ante Barcelona (1-1), por la Copa de Campeones de Europa.

El delantero rosarino anotó el empate, con un buen gol al girar en el área y dejar sin chances al arquero del Barsa, Tersteegen.

Embed



Con este resultado, el Barsa (10 puntos) es el primer equipo clasificado a octavos de final, mientras que Inter (7) quedó segundo con siete puntos y muy buenas posibilidades de pasar de fase. Completan el grupo, el Tottenham de Mauricio Pochettino con 4, que hoy le ganó por 2-1 a PSV, que cierra el grupo con 1 punto.

Tras el partido, los micrófonos buscaron al delantero nerazurri para conocer sus sensaciones tras la igualdad y también para conocer su pensamiento de cara a la histórica final de la Copa Libertadores entre Boca y River de los sábados 10 y 17 de este mes.

Pero Mauro, una vez más y sin que hiciera falta aclararlo, dejó en claro cuáles son los colores que más le interesan.

"Yo no soy hincha de ninguno de los dos, pero seguramente una final así va a mover el mundo entero", arrancó diciendo el goleador del fútbol itialiano.

"Sí, seguramente miraremos el partido en la concentración", admitió mauro en referencia a ese partido cuando fue interrogado por una periodistas tras el partido.

Embed



Y enseguida agregó: "Les deseo lo mejor a los dos equipos y que pueda salir un lindo espectáculo".

Pero cuando fue consultado para conocer si tenía alguna preferencia para ese encuentro, dejó todo claro. "No, no sé, soy hincha de Newell's, sigo a Newell's y no me decanto por ninguno de los dos".





Embed