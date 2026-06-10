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A dos meses del debut de Newell's, las marcas rojinegras en la vida de Jorge Sampaoli

La Lepra tendrá la visita del casildense, nuevo entrenador de Talleres, que pasó por la Lepra, es admirador de Bielsa y trabajó con Solari

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

10 de junio 2026 · 06:10hs
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Sampaoli

Sampaoli, detrás de Alayes, la vez que visitó el Coloso. Fue como DT de Emelec, ante Newell's, en la Libertadores 2010.

El debut de Newell’s en el Clausura dentro de dos meses tendrá un condimento especial. Llegará al Coloso Jorge Sampaoli, nuevo entrenador de Talleres, primer club argentino que conducirá en primera. El casildense tiene un pasado ligado Newell’s. Pasó por las inferiores hasta que una lesión interrumpió su carrera antes de llegar a primera.

Ya como entrenador, en alguna ocasión fue contactado para que regrese. No se dio. Apasionado de Marcelo Bielsa, un símbolo leproso, en un corto lapso volverá al estadio que justamente lleva el nombre del actual técnico de la selección uruguaya.

“Tengo cierto afecto por mucha gente del club”, expresó Sampaoli en una entrevista que le realizó La Capital en junio de 2016, con motivo de que la agrupación Autoconvocados, que se presentaba a las elecciones de autoridades del club del Parque, lo contactó para conocer si estaría dispuesto a asumir en la primera rojinegra.

Un hincha de River que se formó en Newell's

Sampaoli nunca ocultó que era hincha de River. Pero Newell’s fue una etapa de su vida. Pasó tres años en sus divisiones inferiores. Una fractura de tibia y peroné frustró la posibilidad de convertirse en futbolista profesional. No se alejó del fútbol. Se dedicó a la dirección técnica.

Tuvo un regreso a las inferiores de la Lepra, pero no llegó a dirigir. Lo mandaron a la primera de Argentino, por un convenio que existía con la entidad de barrio Sarmiento.

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“Me importaría llegar a Newell’s siempre y cuando coincidamos en lo mismo que sentimos con la dirigencia”, expresó en la entrevista citada. Se ocupó de dejar en claro, con esa frase y con otras, que lo que más lo “seduce son los proyectos más que el nombre propio del club”.

No hubo dudas sobre su prioridad. Pero las vivencias que tuvo en Newell’s y con personas que tienen raíces en el club del Parque lo marcaron.

Los "Indios" Solari que lo marcaron

Marcas como los tatuajes que lleva en su cuerpo, entre otros en el brazo. La tapa del disco “Oktubre”, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. La banda del Indio Solari, de quien dijo tras su muerte: “Cambiaste mi vida”.

Otro Indio, Jorge Solari, cuyo apodo se transfirió al cantante simplemente por una similitud del apellido, es un histórico de Newell’s y una persona que contribuyó a la carrera de Sampaoli.

El Indio Solari le abrió las puertas en Renato Cesarini para que trabaje en las inferiores. Fue antes de que Sampaoli partiera al fútbol peruano. Quienes lo conocieron durante esos años destacaron su dedicación.

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La misma que lo llevó a espiar a Marcelo Bielsa y las prácticas que realizaba con la selección argentina en Ezeiza. Miraba y escuchaba todo lo que decía. Era un obsesivo del Loco, ídolo de Newell’s.

En esa época, el exentrenador de la selección argentina tuvo relación con uno de los ayudante de Bielsa, Claudio Vivas, quien le recomendó a Sebastián Beccacece, que se transformó en ayudante de Sampaoli. Todos leprosos.

Con Emelec, enfrentó a Newell's

Newell’s atravesó diferentes momentos en la vida de Sampaoli. Incluso le tocó enfrentarlo en la Libertadores de 2010. Era el entrenador de Emelec y visitó el Coloso (0-0), tal cual ocurrirá dentro de poco, al frente de un equipo en el que tenía a Pablo Pérez. Otro más identificado con la Lepra. En la revancha, su equipo ganó por 2 a 1.

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Jorge Sampaoli da indicaciones a los jugadores de Mineiro, último club que dirigió. Ahora estará al frente de Talleres.

Jorge Sampaoli da indicaciones a los jugadores de Mineiro, último club que dirigió. Ahora estará al frente de Talleres.

La figura de Sampaoli no trascendió en Newell’s. No tuvo una participación que le permitiera ganarse el afecto del mundo rojinegro.

Pero Newell’s sí fue importante para el entrenador, en especial por aquellos con los que se vinculó y apreció, y que como él crecieron y tuvieron un recorrido en el club del Parque.

El estadio y la camiseta no le pueden ser indiferentes cuando se presente en el inicio del Clausura, más allá del profesionalismo.

A Kudelka tampoco le pasará desapercibido el contrincante. Es que es muy querido en Talleres, al que llevó del Federal A a la Primera B Nacional y luego a la Primera. El hincha de Talleres le tiene cariño al técnico de Newell’s.

Para ambos entrenadores, habrá sentimientos en juego en el partido del debut.

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