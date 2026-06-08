Proyección internacional: Newell's buscará expandir su marca en el Mundial 2026

El presidente de Newell's, Ignacio Boero, acompañará a la comitiva de AFA durante una semana. También se reunirá en clave negocios con exfutbolistas leprosos

El mundial en Estados Unidos, México y Canadá 2026 no solamente se juega dentro del campo de juego, sino que también, por fuera. Las distintas dirigencias de los diferentes países participantes buscan, no solo un éxito deportivo, también intentar cerrar diferentes acuerdos económicos que beneficien a la asociaciones. Con ese objetivo, el presidente de Newell's , Ignacio Boero, se sumará a la comitiva de la Asociación del Fútbol Argentino que comanda Claudio Tapia , que hará sede en Kansas City.

En la ciudad del centro de Estados Unidos la Albiceleste jugará su primer partido ante Argelia, después viajará a Dallas donde enfrentará a Austria y cerrando la primera fase con Jordania. En total, Boero estará siete días en el mundial y el mercado de pases local durante su ausencia será conducido por el resto de la comisión directiva en estrecha comunicación con el entrenador Frank Dario Kudelka.

Según pudo averiguar La Capital, el mandamás leproso, a diferencia de anteriores dirigencias, pagará de su bolsillo el viaje en el país de Norteamérica, la estadía y se sumará a la agenda institucional de AFA que constará de reuniones formales con otros clubes que incluyen el tema sponsors y asociaciones de fútbol de distintos países.

Pero además, la idea del presidente en Estados Unidos es poder juntarse con exfutbolistas rojinegros y comenzar a potenciar la marca Newell's en el mundo. Boera será el que dará el puntapié inicial, para luego esperar la llegada del vicepresidente Juan Manuel Medina unos días después.

Newell's potencia y pone énfasis en la campaña de socios

La crisis económica lleva a la dirigencia a promover todas las herramientas posibles para poder bajar la deuda, contabilizada en alrededor de 33 millones de dólares que blanqueó tras la auditoría a la anterior comisión directiva. En ese camino, ya hubo varias definiciones que llevan a buscar ampliar la capacidad de socios leprosos.

Lo primero que se realizó fue mejorar el sistema de socios. Newell's Pass quedó en el pasado y ahora rige un nuevo sistema mucho más ágil y resolutivo para el socio. Otra de las decisiones importantes fue dejar de cobrar tres cuotas por adelantado, cifra que se hacía importante para el hinchas leproso que intentaba hacerse socio, a partir del cambio quienes se sumen al club solamente abonan el mes en curso.

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Los débitos automáticos funcionan con todos los medios de pago y permiten un ahorro del 10% en la cuota societaria. Los socios plenos que se encuentran adheridos a este servicio actualmente pagan $36 mil pesos al mes. La idea de esta comisión directiva también es salir a la calle a buscar al hincha, tanto al que nunca se asoció como al socio moroso y al que se fue del club por los problemas que se generaban con el Newell's Pass.

A medida que vayan pasando los meses, la decisión por parte de la cúpula dirigencial es sumar beneficios. Entre ellos se reforzarán las experiencias en el Coloso y visitas a Bella Vista para conocer el predio donde entrena la primera división y se forma el futuro rojinegro. Quiénes se encuentren adheridos al débito automático tendrán prioridad a la hora de los sorteos para este tipo de acciones, además de descuentos con las marcas que acompañan a la institución.

"Sentí el corazón. Hacete socio" será el objetivo de la campaña que lanzará la Lepra. Además de los beneficios que conlleva ir al Coloso para alentar a Newell's en el próximo torneo Clausura. Otro de los puntos destacados es la posibilidad de disfrutar de la pileta climatizada olímpica (50 metros de largo por 25 de ancho) en el corazón de la ciudad. Un espacio único en la zona para que disfruten los socios y socias durante el invierno.