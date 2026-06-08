Newell's oficializó la salida de Franco García tras rescindir el contrato de mutuo acuerdo

El delantero tenía un vínculohasta diciembre, pero se interrumpió de manera anticipada. Tuvo un nivel irregular: jugó 8 partidos y anotó un gol

Franco García celebra su único gol en Newell's, en la victoria ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

En Newell’s continúa la partida de futbolistas que no eran considerados para el torneo Clausura. El extremo Franco García rescindió el contrato que tenía con el club hasta diciembre de 2026. La información fue confirmada por la entidad del Parque a través de sus redes sociales.

"Newell's Old Boys informa que este lunes se firmó la rescisión por mutuo acuerdo del contrato que unía al futbolista Franco García con la institución. ¡Éxitos, Franco!", publicó el club.

La salida de García se agrega a la del lateral izquierdo Gabriel Risso Patrón , que también interrumpió de manera anticipada el vínculo que había firmado con la Lepra hasta fin de año.

García y Risso Patrón no fueron los únicos que hasta el momento se conoció que no seguirán en Newell’s. La comisión directivo decidió no hacer uso de la opción de compra del delantero Franco Orozco , que regresará a Lanús.

La trayectoria de García por Newell's

Durante su paso por la Lepra, García jugó 8 partidos (2 de titular) y señaló un gol, en la victoria rojinegra sobre Central Córdoba en Santiago del Estero por 3 a 1. Justamente, este fue el primer partido en el que empezó entre los titulares.

La fecha siguiente, ante San Lorenzo (0-0) en el Coloso, volvió a estar entre los once. Fue reemplazado en el entretiempo por una lesión en la rodilla.

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En el balance, el rendimiento de García fue irregular. Un motivo por el cual se buscó su salida anticipada.

El delantero, de 29 años, se había incorporado a Newell's, con el pase en su poder, tras jugar en San Martín de Tucumán, en la Primera Nacional.

Otros futbolistas del plantel conducido por Kudelka pueden llegar a alejarse. Mientras tantos, todos volvieron a entrenar este lunes en Bella Vista, en el comienzo de una nueva semana de la pretemporada.