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Gran debut de Carlos Quintana en Deportivo Riesta, con goleada a Boca en el Guillermo Laza

El ex zaguero de Central Carlos Quintana fue titular en Deportivo Riestra, que goleó a Boca en su cancha con un primer tiempo formidable

26 de julio 2026 · 21:23hs
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Carlos Quintana ordena la defensa de Deportivo Riestra

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Carlos Quintana ordena la defensa de Deportivo Riestra, que goleó a Boca en un gran primer tiempo.

Carlos Quintana se fue de Central envuelto en polémicas y llegó a Deportivo Riestra para jugar, como no lo hacía en Arroyito. Y el primer partido en su nuevo club no pudo ser mejor, ya que en el Guillermo Laza el Malevo goleó a Boca con un formidable primer tiempo en el que fue protagonista.

Quintana se despidió de Arroyito en el partido de Copa Argentina en el Kempes, con derrota ante Estudiantes por 3 a 0. Ya se sabía que se iría y al otro día recalaría en Riestra, como estaba pactado. Pero en su despedida salió a criticar al DT canalla Jorge Almirón por no ponerlo y desató la furia de la dirigencia auriazul.

En la conferencia de prensa que dio el presidente Gonzalo Belloso esa misma semana, donde defendió la gestión de Almirón, sorprendió criticando duramente a Quintana y llamándolo desagradecido con el club, que lo bancó en toda su lesión del año pasado. Además, puso en stand by la salida a Riestra y dijo que lo iba a hacer practicar en Granadero Baigorria.

Pero Quintana ese mismo día pidió disculpas públicas, aflojó las tensiones y el traspaso al Malevo finalmente se hizo. Este domingo a la noche, en el partido que cerró la primera fecha del Clausura le tocó debutar, de titular en Riestra y con un triunfo bárbaro.

>>Leer más: Tras los dichos de Belloso, Quintana aclaró: "No quise herir a nadie, Central es mi familia"

Un golpe tras otro a Boca

Quintana compartió la zaga con Facundo Miño y a los 7 minutos llegó el primero de Riestra. Centro desde la izquierda, cabezazo de Antony Alonso y definición ante el arquero colombiano Alvaro Montero de Braian Sánchez.

A los 23', tras una pifia de Ascacíbar que derivó en un córner desde la derecha, llegó el cabezazo de Celiz y el de Quintana que iba al gol, aunque en el medio corrigió Alonso para el 2 a 0.

Y a los 38', en una contra tras un córner para Boca, Alexander Díaz hizo una corrida monumental desde su área, dejó en el camino a todo el que se le interpuso y la puso de emboquillada sobre la salida de Montero para el 3 a 0.

Riestra se lució, Quintana estuvo muy sólido y el resultado no se alteró en el complemento, ya con varios de los titulares que fueron reservados para la revancha ante O'Higgins por la Copa Sudamericana, com Sebastián Villa, Ángel Romero y Miguel Merentiel. Leandro Paredes no jugó.

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