A dos años del adiós de Marco Ruben, el hincha de Central sueña con el regreso

Tenerlo nuevamente en Central, jugando ahora la Libertadores , si es que el equipo de Miguel Angel Russo supera la fase de grupos, es un anhelo fuerte. La ilusión se acrecentó a partir de que el club de Arroyito no inscribió a nadie con la número nueve en la lista de futbolistas que entregó a la Conmebol para disputar esta primera etapa de la copa.

Para la Libertadores o el torneo local

Pero incluso si el canalla no clasifica a los octavos de final, existe la esperanza de que vuelva para jugar el torneo local. Hoy nada de esto parece descabellado.

Último ídolo de la parcialidad canalla, el hecho que haya decidido volver a jugar al fútbol el año pasado, en Deportivo Maldonado, aumenta la expectativa de su retorno, más allá que un año atrás había cerrado esa posibilidad.

“Gonzalo (Belloso) me dijo desde el primer momento que si era presidente de Central quería contar nuevamente conmigo, pero siempre le fui claro y que no era nada personal con él, que por más que muchas veces tuviera ganas no iba a volver”, declaró el goleador en una charla con Ovación que se publicó en la edición del 7 de mayo del año pasado.

De todos modos, el deseo puede emerger en cualquier momento. “Lo que más se extraña es cuando veo los partidos, porque cuando pasa eso me dan ganas”, confió el atacante de 37 años.

Otro gol de Marco Rubén

El domingo pasado, el centrodelantero empujó al gol un centro desde la izquierda, sin ninguna oposición. Estuvo en el lugar justo para refrendar sus dotes de goleador. La noticia de la conquista para Maldonado se expandió en las redes sociales, al igual que el video con el gol. El hincha canalla sigue muy atento a su presente en el fútbol uruguayo y fantasea con verlo pisar nuevamente el Gigante, celebrando goles con la camiseta auriazul.

image - 2024-05-06T195941.722.png En la actualidad, Marco Ruben juega en Deportivo Maldonado. El domingo hizo un gol. Club Deportivo Maldonado

El del fin de semana fue su segundo gol en los 8 partidos (6 de titular) que jugó para Maldonado en el año. El tanto anterior fue en la derrota frente a Progreso por 3 a 1, de visitante, el 31 de marzo. Lo consiguió con otra de sus especialidades, el cabezazo. Se lanzó en palomita para conectar un envío desde la derecha y cruzar el balón abajo.

Ruben ya había disputado 2 encuentros en Maldonado, ingresando desde el banco, en diciembre pasado. No hizo goles. Fueron sus primeros minutos de fútbol desde que se despidió de Central, y en el Gigante. Un adiós que no pudo ser de otra manera, que con un gol, sellando la victoria sobre Estudiantes por 3 a 1.

“Fui un chico que cumplió el sueño de jugar en Central”, le dijo hace un año a Ovación. ¿Por qué no ilusionarse con que lo seguirá haciendo por un tiempo más?