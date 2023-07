A Central le falta poco y no definió mucho

Central recibe este miércoles a Estudiantes y Miguel Russo todavía no resolvió cómo armará el equipo y cuál será el sistema a plasmar en el Gigante en pos de volver al triunfo.

La derrota a manos de San Lorenzo aún no cicatrizó, pero Central no puede seguir mirando hacia atrás y lamentarse de las consecuencias que le originó su paso por el Nuevo Gasómetro. Este miércoles tiene un nuevo compromiso que asumir. Recibirá al siempre peligroso Estudiantes. Resta poco y nada para salir a brindar el espectáculo, que formará parte de la 23ª fecha de la Liga Profesional. Y el dato que sobresale es que Miguel Russo todavía no tiene resuelto cómo armará el equipo canalla, que viene exhibiendo una merma importante en cuanto al rendimiento y funcionamiento en campo.