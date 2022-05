5 de mayo de 2019: el día que el TC corrió en Rosario

Domingo lluvioso, frío en Rosario, el de esa mañana del 5 de mayo de 2019. Un día que invitaba a quedarse en casa, a disfrutar en familia. Pero no lo pensaron así las casi 50 mil personas que coparon el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Es que esa jornada fue la de un nacimiento importante para el automovilismo de la ciudad y de la región. Por primera vez en la historia, el Turismo Carretera llegaba con todo su show y una multitud honraba su status de ser la categoría más importante del país, la más longeva del planeta. Sí, más, mucho más que la Fórmula Uno. Ahí estaban girando esas marcas que tanta pasión despiertan, esos pilotos ídolos y parecía el comienzo de una rica historia. No fue así, al menos por ahora. Un poco por el cambio de signo político en las elecciones de finales de ese año, un poco por la pandemia, el TC no volvió. Hay intenciones, hubo tratativas, se evalúa costo-beneficio desde lo económico. El compás de espera se mantiene, el mejor espectáculo tuerca de la Argentina también.