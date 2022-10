Sportivo de Alvarez y Río Negro, bienvenidos al Molinas

Por su parte, la entidad de barrio Belgrano con la conducción técnica de Franco Ferlazzo tuvo que esperar tres temporada para llegar al círculo superior. Lo hizo tras vencer 3-0 a Provincial B. Vale mencionar que de esta entidad del oeste rosarino surgieron jugadores de la talla de Juan Ernesto Simón, José Luis Pavoni, Víctor Rogelio Ramos y Daniel Sperandío y otros.

En el medio de la euforia por los ascensos, los capitanes Leonel Aarón Olimecha (Sportivo) y Nicolás Honores (Río Negro) contaron sus sensaciones en Ovación de Acá.

“La vuelta al Molinas me genera una gran felicidad y la satisfacción de devolverle al club la categoría, porque hace un año me sentí responsable. Por eso no dudé en quedarme. Hoy, por suerte, cumplimos el objetivo que nos propusimos cuando arrancamos la preparación el 15 de enero”, dijo Olimecha.

En tanto, Nicolás Honores destacó el sacrificio que realizó el plantel de Río Negro para lograr el ansiado ascenso: “Fue un año maravilloso y la unión del grupo fue extraordinaria. Nos propusimos lograr el ascenso como primer objetivo y hoy somos de primera. Ahora nos queda ganar el título”.

Villa Gobernador Gálvez dio el salto de categoría

Después de luchar varias temporadas para subir de categoría, el domingo el club Villa Gobernador Gálvez se dio el gran gusto con el ansiado ascenso a la Copa Santiago Pinasco.

Los dirigidos por Oscar Mora realizaron una brillante campaña y se adjudicaron el primer boleto desde la Primera C tras vencer 2-1 a Jorgito Jrs.

Con toda la euforia por el salto de categoría, el capitán Alexis Cristaldo se refirió al merecido ascenso: “Fuimos los mejores, no hay dudas. Ahora, nuestro objetivo es obtener el título de la divisional”.

En cuánto al ascenso, indicó: “Lo logramos a lo largo de un torneo muy duro, en el que se corre mucho y se juega bastante fuerte. Pero desde el primer momento con la confianza de Pocho Mora, nuestro DT, sabíamos que íbamos a lograr el objetivo, que logramos a cinco fechas de que termine el torneo”.

Y el técnico manifestó: “No fue fácil obtener el ascenso a la Primera B, nos costó tres años pero desde que comenzó la temporada nos trazamos los dos objetivos, subir y después ganar el torneo. Ya conseguimos uno, nos queda ir por el título”.

“En este festejo no me quiero olvidar de mi familia, que hizo el aguante, y a toda la gente de Villa Gobernador Gálvez”, reconoció Oscar Mora.