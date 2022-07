Asociación Rosarina de Fútbol: nueva fecha del torneo Solidario

San Roque, categoría 2011. Axel López, Sebastián Greco, Valentino Bulacio, Román Rocha, Hernán Retamozo y Yaiel Arroyo (arriba). Máximo Tizera, Facundo Martínez, José Ojeda, Santiago González, Nazareno Cuevas y Matías Suárez (abajo). DT: E. Martínez y C. López.

Copa de Bronce: Bancario v. Social Lux B y El Torito B v. Unión de Álvarez A (los vencedores jugarán en 4º de final); Morning A v. C. Córdoba B y Mitre B v. Botafogo B (los ganadores protagonizarán otra llave). Luego semifinales y de estas 8 líneas saldrá un finalista. En el otro cuadro los partidos serán: Banco A v. María Reina A y Pablo VI A v. C. Córdoba C; Unión de Álvarez B v. R. Cesarini y Sp. de Álvarez v. Tiro Suizo A.