Paso 2023: por qué votar, a pesar de todo

No ignoro que muchos sectores de la sociedad argentina, y en especial la santafesina, están enojados, frustrados, con bronca. Y buenas razones existen: los malos gobiernos, la incomprensible incapacidad de la dirigencia para resolver los problemas más vitales y acuciantes, el incumplimiento de los mandatos electorales, el doble discurso, los indicios o los hechos de corrupción, contribuyen a ello. Sin embargo, alguien debe gobernar y la forma de cambiar las cosas y los gobernantes en democracia empieza (no concluye, claro) con el voto. En ese momento único e irrepetible, cuando votamos en el cuarto oscuro o en el box, ejercemos nuestra libertad más absoluta, en donde todos “valemos” igual (un hombre/mujer, un voto). Es el instante en que nadie puede controlarnos ni presionarnos: ni los gobernantes de turno, ni los “mercados”, ni las bayonetas, ni los patrones, ni los medios.

Sobre el legítimo descontento popular, aquí -como en muchos lugares del mundo- se ha colado una vez más el discurso antipolítico. No sólo se propone no ir a votar o que se anule el voto, sino peor, que se opte por la alternativa más absurda, la más impracticable, la más antidemocrática, la más extrema, que es la que convertirá a ese ciudadano disconforme en la primera víctima de esas propuestas tan delirantes como peligrosas.

Muchos están tentados a repetir, para no ir a votar, algunos falsos argumentos de los que se valen los mentores de la antipolítica. Algunos dicen: “Para qué ir a votar si todos los políticos son lo mismo”. Falso: felizmente, no todos son iguales, como en cualquier actividad o profesión. Hay honestos, dignos, coherentes, trabajadores legisladores y gobernantes. Y desde luego, muchos que no lo son. El domingo en Santa Fe en las Paso y en todas las categorías hay muchas alternativas (algunos dirán excesiva oferta electoral) con diferentes propuestas, candidatos de larga trayectoria y muchos otros que recién llegan a la política. Candidatos que pertenecen a partidos tradicionales y otros nuevos.