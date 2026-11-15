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Dos países inseguros: el Paraguay del corralito y la Bolivia de Cerimedo

Existe un paralelismo entre la situación de ambas naciones

Alberto Cortés / ex concejal de Rosario

Por Alberto Cortés / ex concejal de Rosario

15 de noviembre 2026 · 06:05hs
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Dos países inseguros: el Paraguay del corralito y la Bolivia de Cerimedo

La República del Paraguay fue gobernada 35 años por el dictador Alfredo Stroessner, que integraba la Asociación Nacional Republicana (ANR), o Partido Colorado, fundado a fines del siglo XIX, pero convertido por esa dictadura en un aparato que ha controlado desde entonces casi todas las estructuras de poder en el país, excepto la presidencia, durante el interregno del gobierno de Fernando Lugo comenzado en 2008 y derrocado en 2012 con un golpe de Estado parlamentario encabezado por la ANR a la que se plegó su oposición histórica, el PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico).

Horacio Cartes, muy cercano a Mauricio Macri

  En las elecciones convocadas tras golpe, el Partido Colorado retomó la presidencia, en la figura de Horacio Cartes, muy cercano a Mauricio Macri y mandamás del partido hasta la actualidad. Cartes ha sido cuestionado por su corrupción y clientelismo, y acusado de contrabando y lavado de dinero. Sancionado por la administración Biden, fue blanqueado por la de Trump.

  Paraguay es el principal productor de marihuana en América del Sur. También la mayor fuente de contrabando de cigarrillos hacia Brasil y Argentina. Se estima que el contrabando representa casi la mitad del PBI del país. Es también importante ruta de cocaína.

  Tras la presidencia de Cartes, el mismo partido colocó a Mario Abdo Benítez que –sin abandonar la línea proimperialista– intentó independizarse de Cartes y fue aplastado por este en las primarias de diciembre de 2022; colocando a Santiago Peña en la candidatura presidencial, y a su mentor (Cartes) al frente del partido. Peña promovió el crecimiento meteórico del Ueno Bank –una financiera devenida en banco, de la que él era accionista– que concentró fondos públicos de la previsión social, Itaipú y otros, y otorgó a sus depositantes beneficios tan jugosos, que eran sumamente sospechosos. La gran masa de dinero así reunida se empleó para créditos escasamente garantizados a empresas del mismo conglomerado. La mansión-domicilio de Peña se adquirió con uno de estos créditos, de cuotas varias veces superior a su salario presidencial. También se compraron importantes medios de prensa y se financiaron el fútbol y eventos de la ultraderecha internacional. Todo esto fue posible por la vista gorda del Banco Central, presidido por Carlos Carvallo, antes presidente del Ueno.

  Finalmente, la intervención del banco, y la salida a la luz de las maniobras, determinaron un “corralito”, que dejó adentro los ahorros de la mitad de la población del país, y muchos fondos públicos.

  La gran reacción popular en las calles hizo que Cartes y el propio Partido Colorado le soltaran la mano a Peña y que, por unanimidad, el Parlamento le rechazara la renuncia que presentó (con la cual habría pasado a ser senador vitalicio, con fueros parlamentarios), sino que lo destituyeran mediante un juicio político, tras el cual pasó a ser acusado por la Justicia ordinaria, y detenido.  La movilización popular, o al menos una parte importante de esta, apuntó no sólo contra Peña sino también contra el unicato del Partido Colorado y contra Cartes.

Romer Saucedo: "Bolivia dejó de ser un país seguro"

En Bolivia, tras los hechos que determinaron la detención del argentino Cerimedo, operador digital de campañas sucias contra gobiernos y candidatos progresistas en varios países de América Latina, por la autoría intelectual del intento de asesinato de su expareja, Nadia Bellier; continuaron con el pase a la ofensiva del sector así expuesto por la torpeza del atentado contra Bellier.  A la acusación, por Estados Unidos, de narcotráfico contra el fiscal Roger Mariaca, que estaba conduciendo la investigación sobre Cerimedo, y su inmediato secuestro por el régimen de Rodrigo Paz, se suma ahora el exilio del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, quien afirmó: “Bolivia dejó de ser un país seguro. Mi libertad y la vida de toda mi familia corren peligro. Se acabaron las garantías jurídicas: el poder político convirtió nuevamente a la Justicia en una puerta giratoria que ejerce como regla la detención preventiva a quien no comulga con ellos, y tampoco titubea para contratar sicarios y silenciar gente con la muerte”.

  “Se vienen construyendo relatos con base en mentiras y sé que van a sembrar pruebas para desacreditarme. Pero no solamente a mí: lo harán además con otros liderazgos emergentes, referentes regionales y nacionales, para después de haberlos desacreditado en redes sociales y medios de comunicación, darles la estocada judicial final”.

  Nadia Bellier pidió asilo diplomático en México, ante el evidente riesgo para su vida, en la nueva situación.

  Existe un paralelismo entre la situación de ambos países: Cerimedo, aún sin cargo formal en el gobierno de Rodrigo Paz, era un asesor casi tan poderoso como el mismo presidente. Se lo ve a su lado en una reunión de primer nivel con Marco (o “Narco”) Rubio. Andy Rivas es un asesor argentino de Peña, también en las sombras, estrechamente vinculado a Cerimedo, y ambos al jefe de campañas digitales de Trump, Brad Parscale y a Israel.

  En varios países latinoamericanos se repite la matriz: Estados Unidos acusando de narcos a quienes cuestionan su poder colonial o a sus sicarios, al tiempo que se asocia a los verdaderos narcos. Asociación con los poderes más oscuros de cada país y corrupción chorreando por cada costado. Está por verse si, en Paraguay, la movilización popular logra encauzarse en una construcción política que cuestione verdaderamente el régimen colorado y oligárquico, o si este logra restringir a Peña y su séquito la ira del pueblo.

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