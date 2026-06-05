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Día del Periodista: guarda con los therians

Miguel Pisano

Por Miguel Pisano

5 de junio 2026 · 14:11hs
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Día del Periodista: guarda con los therians

Se les escapó la tortuga. La recordada frase del Diego definió con maestría la velocidad del embajador estadounidense James Cheek. Y esta vez ocurrió en un barrio grande del fútbol, donde numerosos hinchas de Central dieron por despedido a Almirón sin que ningún dirigente del club lo hubiera informado. En realidad, el debate que se armó ahora con el anuncio de Belloso sobre la continuidad del director técnico en el cargo del que nadie lo había removido nos interpela a los trabajadores de prensa sobre el ABC del periodismo y sobre cuestiones tan básicas como la imposibilidad de escribir y publicar una información sin contar con al menos dos fuentes que la sostengan.

En tiempos de redes sociales, plataformas de streaming y modelos therians que se autoperciben periodistas, cualquier sub 30 puede tomar una foto del director técnico citado, titular “Cesado” y escribir “Rosario Central decidió quitar (sic) del cargo a Jorge Almirón”, y publicarla irresponsablemente en su cuenta de Instagram. Sin fuentes que lo informen, con una sola línea como texto de la nota y, más aún, sin desmentida o fe de erratas posteriores. Pero peor aún es que detrás de semejante brulote exista una multitud de lectores de las redes que den crédito a esa publicación de una noticia falsa.

A propósito del Día del Periodista, este noble oficio desempeñado en nuestra historia por hombres tan disímiles de la talla de Mariano Moreno, Domingo Sarmiento, Roberto Arlt y Rodolfo Walsh, creo oportuno recordar que el concepto de noticia no sólo debe contener un hecho novedoso sino que debe contar con algunas condiciones imprescindibles como la veracidad del suceso contado y la existencia de al menos dos fuentes que den cuenta de ello. Si no, estaremos condenados a consumir noticias falsas de las innumerables cuentas de autores que juegan a disfrazarse de periodistas. Guarda con los therians.

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