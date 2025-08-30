Turismo regenerativo: cómo Qenti conecta al visitante con la naturaleza y su propósito

En el corazón de las sierras cordobesas, La Posada del Qenti propone una experiencia que va más allá del descanso: una inmersión consciente en la naturaleza que transforma al viajero en protagonista de su propio bienestar.

En tiempos donde el turismo tradicional comienza a mostrar sus límites, emerge una nueva forma de viajar que no solo busca evitar el impacto negativo, sino generar un efecto positivo en el entorno y en quienes lo habitan. El turismo regenerativo se instala como una tendencia global, y en Argentina, La Posada del Qenti se posiciona como uno de sus máximos exponentes.

Ubicada en Villa Río Icho Cruz, a pocos kilómetros de Villa Carlos Paz, esta posada de bienestar médico ofrece mucho más que un alojamiento de lujo. Su propuesta integral combina salud, naturaleza y propósito, en un entorno que invita a reconectar con lo esencial.

Rodeada por 400 hectáreas de reserva natural, La Posada del Qenti se convierte en un santuario para quienes buscan escapar del ruido y reencontrarse con el equilibrio. Senderos de trekking, miradores serranos, cabalgatas conscientes y actividades al aire libre forman parte de una rutina diseñada para estimular los sentidos y calmar la mente.

“El contacto con la naturaleza tiene un efecto terapéutico comprobado. En Qenti, cada experiencia está pensada para que el visitante se sienta parte del ecosistema, no un simple espectador”, explican desde el equipo médico que acompaña cada plan de salud.

La huerta orgánica, que abastece la cocina saludable del resort, es otro ejemplo de esta filosofía regenerativa. Los huéspedes pueden participar de la cosecha, aprender sobre cultivos sin agroquímicos y comprender el valor de una alimentación consciente. El ciclo se completa en el plato, con menús diseñados por nutricionistas que combinan sabor, equilibrio y propósito.

‍ Actividades que despiertan

Más allá del entorno natural, Qenti propone una serie de actividades que invitan a la introspección y al autoconocimiento. Clases de yoga, meditación guiada y talleres de respiración consciente son parte de una agenda que busca despertar el propósito personal de cada visitante.

“El turismo regenerativo no es solo ecológico, es emocional. Se trata de volver a casa con algo más que fotos: con una nueva forma de mirar la vida”, señala uno de los profesionales que coordina los programas antiestrés.

Cada plan de salud es personalizado y supervisado por médicos, psicólogos y nutricionistas, lo que garantiza una experiencia segura y transformadora. El objetivo no es solo descansar, sino iniciar un proceso de cambio que continúe más allá de la estadía.