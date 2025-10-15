La Capital | Novedades | Africa

Por los caminos de África

Del 23 de octubre al 11 de noviembre, Gallery Labs presenta la muestra Por los caminos de África con fotografías de Patricia Vásquez quien vivió muchos años en África y quiso documentar lo que veía desde la ventanilla de su auto

15 de octubre 2025 · 13:44hs
Por los caminos de África

Captó, de esta manera, la vida cotidiana de sus habitantes como instantáneas que nos permiten hacer con ella el mismo recorrido. No son paisajes, sino que podemos observar la gente que habita, trabaja y transita por esas tierras. Ahí está el valor de sus imágenes. Si bien todo comenzó como un hobby paralelo a una actividad profesional muy exigente que venía por otros caminos, con disciplina y tesón no dejó de perfeccionarse, realizar cursos y aguzar la vista para ver más allá de lo que todos vemos a través de la lente. Captó con sensibilidad las escenas que la conmovieron y en esta muestra nos invita a recorrer con ella los mismos caminos.

El recorrido profesional de Patricia Vásquez la llevó por varios rubros y países. Trabajó como periodista y vivió en Argentina, Nicaragua, y Estados Unidos. En 1992, y gracias a una generosa beca de estudios de la OEA, hizo un Masters en Washington, DC, que le permitió cambiar de carrera. Se especializó en temas de energía y cambio climático, y logró cierto renombre en el país del Norte. Vivió tres años en Hungría y otros tres en Kenia. Una segunda beca del United States Institute for Peace (USIP) le permitió escribir un libro sobre los conflictos petroleros en países amazónicos: Perú, Ecuador, y Colombia. A la par de su carrera, Patricia siempre continuó desarrollando su pasión por la comunicación visual, a través de la fotografía y de la producción de documentales. La fotografía siempre la acompañó por todo el mundo. En sus épocas de estudiante en la University of Florida, tomó cursos de fotografía y revelado analógico. Siguió perfeccionándose en fotografía a través de cursos en diferentes países.

La curaduría de la muestra es de Susana Araujo.

Puede visitarse del 23 de octubre al 11 de noviembre, de 15 a 19, en Gallery Labs (Esmeralda 980, 2° C).

IG: patricia.i.vasquez

Cuidados paliativos: cuando acompañar el sufrimiento también es una forma de amor

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Mundial sub-20: con un jugador de Newell's entre los titulares, Argentina tiene el once para buscar la final

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

La cantante participó en el anuncio oficial desde el Monumento a la Bandera y celebrará treinta años desde su debut en la plaza Próspero Molina

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada
EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos
EEUU anunció que el salvataje a Argentina podría alcanzar a u$s40.000 millones y volvió a comprar pesos

La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas
La Renga anunció un show en Rosario: cuándo salen a la venta las entradas

Melconian sobre la reunión Milei-Trump: "Nunca vi una incursión cuasi colonial de este tipo"

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Hoteles: los eventos deportivos y culturales impulsan el negocio 2025/26

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Central le saca una diferencia abismal a Newell's en el ranking de los planteles más caros de Argentina

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Trump amenazó con "cambiar las sedes" del Mundial si no cesan las protestas contra su gobierno

Se acerca el Mundial 2026: quiénes clasificaron y qué cupos quedan disponibles

Cómo le fue a Campaz con la selección de Colombia, cuándo llega y sus chances para el domingo

Un joven fue asesinado en San Lorenzo por el supuesto robo de un celular

Media sanción al proyecto para que en las escuelas se dicte educación financiera 

Detuvieron a tres personas por el robo millonario a un anciano golpeado en Funes

Balacera en Tablada: un hombre fue internado con múltiples heridas

El Festival de Cosquín 2026 se presentó en Rosario con Soledad Pastorutti como invitada

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

EPE: polémica por la cantidad de inspectores para controlar medidores

Rosario tendrá 6 mil cámaras de seguridad inteligentes para febrero

Hallan cadáver en avanzado estado de descomposición cerca del canal Ibarlucea

Día de la Madre en calle San Luis: los rosarinos buscan ofertas y promos

Argentina se mide con Colombia para tratar de sacar un pasaje a la final

Creció la solicitud de asistencia social durante el invierno en Rosario

Dos mujeres condenadas por robar un auto usado en dos asesinatos

Mitad de semana con temperatura en ascenso y vientos en el horizonte

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

Crimen de Ivana Garcilazo: todas las pruebas de un caso que va juicio con pedido de altas penas

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

De Ozempic a Wegovy: la nueva la inyección para bajar de peso ya se consigue en Argentina

Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país
Trump desinfló al mercado argentino: rebotó el riesgo país

Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: Si pierde, no seremos generosos
Donald Trump condicionó la ayuda a Milei al resultado electoral: "Si pierde, no seremos generosos"

Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei
Morgan Stanley trazó tres precios posibles para el dólar según el resultado electoral de Milei

Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central
Así suena la canción que le compusieron a Russo, el DT que dejó una huella imborrable en Central

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newells

El padre dejó el fútbol para trabajar y apoyó a su hijo en su idea de triunfar en Newell's

Llamativa intervención artística en el playón del parque España
Llamativa intervención artística en el playón del parque España

Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños
Tras los dichos de Trump, en la Casa Rosada activaron un operativo de control de daños

Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido
Doble femicidio y asesinato: confirman que el cuerpo hallado es del remisero desaparecido

Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja
Femicidio en Rosario: quedó en prisión preventiva imputado de haber asesinado a su pareja

Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año
Feria del Libro en Rosario: quiénes son los escritores destacados que se presentan este año

Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump
Caen todos los bonos y las acciones argentinas hasta 11% tras la reunión de Milei con Trump

Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?
Esa maldita pelusa: ¿por qué los plátanos empezaron a generar más quejas en Rosario?