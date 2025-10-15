La Capital | Novedades | Día de la Madre

Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés con tarjetas del Banco Santa Fe

15 de octubre 2025 · 15:51hs
Día de la Madre: cómo aprovechar hasta 50% de ahorro y cuotas sin interés con tarjetas del Banco Santa Fe

En el marco de una nueva edición del Día de la Madre, el Banco Santa Fe anunció una serie de beneficios especiales para quienes realicen sus compras con tarjetas de crédito de la entidad y lo combinen con MODO. Hasta el 19 de octubre, los clientes podrán acceder a hasta 30% de ahorro y seis cuotas sin interés en una amplia red de comercios adheridos de toda la provincia.

Además, quienes elijan pagar a través de MODO desde la app del Banco Santa Fe obtendrán un 20% de ahorro adicional, lo que amplía las oportunidades de ahorro para adquirir regalos y agasajos en uno de los momentos más esperados del año para el comercio local.

De acuerdo con lo informado por la entidad, los beneficios se aplican de la siguiente manera:

- 25% de ahorro y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Internacional y Gold. Tope de reintegro de $20.000.

- 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés con tarjetas Platinum, Signature y Black. Tope de reintegro de $30.000.

- 20% de ahorro adicional al pagar con MODO desde la aplicación del banco. Tope de reintegro de $20.000 por usuario.

Toda la información sobre locales adheridos y condiciones de la promoción puede consultarse en www.bancosantafe.com.ar/personas/beneficios.

Con esta propuesta, Banco Santa Fe refuerza su política de cercanía con los clientes y el comercio local, impulsando el consumo en fechas especiales y facilitando alternativas de financiamiento accesibles. La entidad sostiene su propósito de acompañar a las familias santafesinas y promover el desarrollo económico regional, ofreciendo beneficios que se adaptan a las necesidades de cada segmento.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 14.49.13
