Viajes pacífico, la mirada local que convierte cada momento en una vivencia inolvidable

Con foco en el turismo receptivo y una impronta familiar, esta empresa se destaca por su cercanía con el viajero y su profundo conocimiento del destino.

Viajes Pacífico es un operador de turismo receptivo en el Perú con más de 40 años de experiencia en el mundo.

Vipac Travel, también conocida como Viajes Pacífico , es una de las empresas más sólidas del turismo receptivo en Perú. Desde hace más de medio siglo diseña propuestas a medida que combinan el conocimiento local con un trato cercano y profesional.

Su historia, construida sobre valores como la creatividad, la sostenibilidad y la hospitalidad, la convirtió en una referencia ineludible para quienes desean explorar los tesoros del país andino .

Con más de 50 años de trabajo ininterrumpido, Vipac Travel ha acompañado la evolución del turismo en ese país, adaptándose a los cambios del sector sin perder su esencia. Su crecimiento fue posible gracias a la incorporación de profesionales comprometidos , que potenciaron una impronta familiar con una visión innovadora.

En 2024, la empresa fue distinguida con el premio Travellers’ Choice de TripAdvisor , una mención que destaca a los actores del sector turístico que reciben valoraciones excepcionales por parte de los viajeros. Este reconocimiento refleja no solo la calidad del servicio, sino también la capacidad de generar experiencias que superan las expectativas.

El valor de las personas

Para Viajes Pacífico, el diferencial está en su equipo. “La pasión, dedicación y conocimiento de nuestra gente es lo que hace posible cada viaje inolvidable”, sostienen desde la firma. Desde quienes diseñan los itinerarios hasta los guías locales, todos comparten una misma visión: ofrecer una experiencia profunda y genuina del Perú.

Conexión real con el destino

Los guías que acompañan cada recorrido son, además de expertos, grandes conocedores de su territorio. Esa cercanía con la historia, la cultura y la naturaleza de cada región permite ofrecer una mirada auténtica, con detalles que muchas veces escapan a los circuitos convencionales. Cada paso está cuidadosamente pensado para que el viaje no solo sea placentero, sino también enriquecedor.

Más que un viaje, un recuerdo imborrable

Para Vipac, cada propuesta va más allá de un itinerario. Se trata de diseñar momentos que queden grabados en la memoria, combinando organización, sensibilidad y profundo conocimiento del país. “No vendemos viajes: creamos vivencias”, resumen.

Ya sea en la majestuosidad de Machu Picchu, en los colores del Valle Sagrado o en la vitalidad de Lima, la experiencia de recorrer Perú junto a quienes mejor lo conocen hace la diferencia.