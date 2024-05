Te cuento cuáles son los principales casinos de Argentina que permiten jugar con pesos

3. Mystake – Explora todo lo que Mystake tiene para ofrecer

Betano es uno de los casinos más prestigiosos y con mayor presencia en Sudamérica. Es uno de los líderes tanto en Argentina, como en México y Chile. Su compromiso con el país se puede ver al punto que es patrocinador de dos de los equipos de fútbol más importantes de Argentina, como Boca Juniors y Racing.

Betano tiene un bono de bienvenida de hasta $100.000, así como otras promociones para los usuarios regulares. Su catálogo de juegos es extenso, y tiene un sistema de búsqueda para facilitar la navegación. No solo tiene el casino tradicional, sino también el casino en vivo.

Una de las ventajas más relevantes de Betano es que cuenta con una licencia oficial de Buenos Aires, lo que da más seguridad y respaldo en las cuentas de los clientes. Tampoco hay que dejar de lado su sección de apuestas deportivas, donde hay eventos locales e internacionales para realizar los pronósticos.

El sitio permite jugar tanto desde una computadora de escritorio, como en los dispositivos móviles. Cuenta con una aplicación propia, aunque solo funciona en Android. A pesar de ello, Betano es uno de los sitios con mejores reseñas y opiniones, por lo que es muy recomendado de mi parte.

Ventajas

-Licencia local del gobierno argentino

-Cuenta con mucho prestigio en Sudamérica

-Juegos de casino y apuestas deportivas en el mismo lugar

-Bono de bienvenida y promociones variadas

Desventajas

-Pocos métodos de retiro

-App no disponible para iOS

2- Vulkan Vegas - Consigue tu promoción en Vulkan Vegas

Vulkan Vegas es un sitio exclusivo de juegos de casino, lo que significa que no tiene apuestas deportivas. Tiene carácter internacional, con licencia de Curazao.

Una de las principales fortalezas que encontré en mi experiencia, son sus más de 100 proveedores de software, lo que se traduce en un catálogo muy extenso de juegos. Las tragamonedas se llevan el foco principal, pero también pude disfrutar de la ruleta, blackjack, jackpots, bingo, baccarat y más. También probé el casino en vivo, que tiene más de 130 atracciones únicas. En total, son más de 3000 juegos.

El bono de bienvenida permite conseguir hasta 750.000 ARS, más 150 giros gratis para tragamonedas. Su aplicación móvil funciona solo para Android, por lo que los usuarios de iOS solo pueden usar la versión de navegador. Atención al cliente funciona por chat en vivo y correo electrónico. En la opinión de expertos, faltan vías de comunicación.

Ventajas

-Más de 3000 juegos

-Más de 100 proveedores

-Bono de bienvenida atractivo

-Compatibilidad móvil

Desventajas

-No tiene licencia local

-Falta vías de comunicación con atención al cliente

-App solo para Android.

3- Mystake - Explora todo lo que Mystake tiene para ofrecer

Mystake es un sitio de carácter internacional. Esto quiere decir que cuenta con una licencia de Curazao, que permite a los jugadores argentinos participar en el sitio. No solo acepta pesos argentinos, sino que incluso cuenta con métodos locales, como el caso de Mercado Pago.

Mystake se caracteriza por contar con una abundancia en método de pago, incluyendo diversas billeteras electrónicas e incluso criptomonedas, como Bitcoin. Así, puedo elegir cómo realizar cada transacción.

Este sitio tiene un bono de bienvenida atractivo. Si deposito hasta $54000 ARS, la bonificación es del 150%, mientras que al recargar hasta $180000 ARS, el porcentaje es de 100%. A esto, hay que sumarle otras promociones fijas para mejorar los resultados de juego.

Otra de las fortalezas principales está en la variedad de juegos. Son más de 6600 títulos únicos para probar y explorar. Gracias a más de 70 proveedores, estuve mucho tiempo sin repetir ningún juego en Mystake. Además, también se encuentra el formato de casino en vivo.

Para hacer una pausa en la diversión, se puede acudir al sector de apuestas deportivas, donde hay muchos deportes y ligas, como la NFL, la NBA, Premier League y mucho más.

Ventajas

-Más de 6600 juegos únicos

-Más de 70 proveedores

-Bono de bienvenida atractivo

-Múltiples promociones

Desventajas

-No tiene licencia local de Argentina

-Algunas secciones de la página están en inglés

4- bet365 - Prueba tu suerte con Bet365

Si hablamos de sitios reconocidos mundialmente, entonces Bet365 está entre los primeros puestos de calificación. Es una plataforma internacional, que lleva más de 24 años de vigencia en la industria, y que también se ha instalado en Argentina, con su licencia de juego oficial.

En Bet365, el énfasis principal está puesto en las apuestas deportivas. Encontrarás todo tipo de deportes y disciplinas para pronosticar, con cuotas competitivas e incluso mercados bonificados. Esto deja a los juegos de casino en un segundo plano.

Cuenta con pocos proveedores, aunque son de los mejores. Por lo tanto, en mi experiencia encontré calidad sobre cantidad. Su catálogo es más pequeño, pero con juegos de alto nivel. Un punto a destacar es que cuenta con 94 juegos exclusivos, que no se pueden encontrar en otro lado.

Pude conseguir un bono de bienvenida de $25.000, aunque luego no encontré muchas promociones adicionales. Tiene tres vías de comunicación con atención al cliente, que responden las dudas de manera rápida, y sus procesos de depósito y retiro son fáciles de completar, sin demoras.

Ventajas

-Licencia de juego de Argentina

-Calidad en sus juegos

-Más de 90 títulos exclusivos

-Servicio de atención al cliente de calidad

Desventajas

-Pocos métodos de retiro

-Catálogo de juegos algo corto

5- 22bet - Divertite usando ARS en 22bet

Otro casino internacional es 22bet, que cuenta con una licencia de Curazao para funcionar de manera legal. Para empezar, este sitio tiene uno de los bonos de bienvenida más elevados, que llega hasta $275.000 ARS. Su sección de promociones es muy abundante, lo que permite mejorar la experiencia de juego de manera constante.

Los métodos de pago en 22bet también son variados. Además de las típicas tarjetas de crédito y transferencias bancarias, pude usar distintos monederos electrónicos y hasta criptomonedas.

Tiene más de 50 proveedores de software, y su sección de juegos está dividida por cada atracción. Por ejemplo, cuando jugué a las tragamonedas, toda la página estaba dedicada a los slots. Lo mismo con jackpot, póker, etc. Inclusive el casino en vivo.

El sitio es compatible con los dispositivos móviles, tanto con una aplicación propia para Android e iOS, como en la versión de navegador. Sin embargo, hubo momentos donde el diseño de la página se volvió algo confuso, con demasiada información en pantalla.

Ventajas

-Bono de bienvenida de hasta $275.000 ARS

-Métodos de pago variados

-Múltiples promociones disponibles

-Aplicación para dispositivos móviles

Desventajas

-El diseño de página es algo confuso

-No tiene licencia local

6- Codere - Registrate en Codere ya mismo

Codere es uno de los referentes en el habla hispana. Es un casino que nació en España en 1991, y que se fue expandiendo por distintos países. Hoy en día, se encuentra presente en Argentina, con su licencia de juego oficial y siendo patrocinador de River Plate, uno de los equipos de fútbol más importantes del país.

Su bono de bienvenida consta de una bonificación del 100%, hasta 50.000 ARS. Luego, hay al menos otras 5 promociones activas de manera constante. En cuanto a los métodos de pago, me encontré con opciones conocidas, pero limitadas. Las operaciones sólo se pueden realizar mediante tarjetas de crédito, transferencias bancarias, DEBIN y Mercado Pago.

Su diseño web es muy atractivo, rápido y fácil de navegar, lo que se transforma en una de sus fortalezas. La categoría que deja algo que desear está en sus juegos: solo 300 atracciones, aunque son de primera calidad gracias a proveedores como Microgaming y Evolution Gaming.

Su servicio al cliente es de primer nivel, disponible 24x7 mediante chat en vivo, correo electrónico, redes sociales, whatsapp e incluso llamada telefónica gratuita. Su aplicación me permitió jugar desde el móvil sin problemas.

Ventajas

-Licencia de juego local

-Atención al cliente de primer nivel, con múltiples vías de comunicación

-Aplicación móvil para descargar e instalar

-Empresa de alta reputación

Desventajas

-Solo 300 juegos de casino

-Métodos de pago reducidos

7- 888 casino - Ir a 888 Casino

888 casino es una plataforma internacional con múltiples años de vigencia. Cuenta con una licencia de Gibraltar, que permite el acceso de jugadores argentinos. La seguridad es uno de los puntos más importantes, no solo por su licencia, sino por las medidas que toma, como Know Your Customer y Anti Money Loundry, más un certificado de eCOGRA.

Su biblioteca de juegos es amplia. Solo en las tragamonedas encontré más de 1000 títulos diferentes, y de distintos proveedores, como Playtech, NetEnt, Red Tiger. Luego, están las categorías con juegos de mesa, blackjack, poker, casino en vivo y más.

La sección de promociones es su punto más flojo, porque no encontré muchos beneficios. A pesar de ello, 888 casino tiene compatibilidad con los dispositivos móviles, con una aplicación propia, y un servicio al cliente disponible 24/7 para resolver problemas y preguntas.

La página web está diseñada de gran manera, que permite una navegación amena y una facilidad para encontrar los diferentes menús. La combinación de colores genera una atracción visual.

Ventajas

-Más de 25 años de experiencia en el mercado

-La seguridad está garantizada con diferentes medidas

-Servicio al cliente 24/7

-Aplicación móvil para Android e iOS

Desventajas

-No tiene licencia de Argentina

-Sección de promociones poco abundante

¿Cómo depositar pesos argentinos en una cuenta de casino online en Argentina?

Para poder disfrutar de la experiencia en un casino online en Argentina, vamos a necesitar dinero real en nuestra cuenta. Para ello, existen las operaciones de depósito.

En nuestro caso, nos interesa hacerlo en pesos argentinos, por lo que debemos asegurarnos que el casino acepte esta moneda para apostar y jugar. Una vez que tengamos nuestra cuenta en una plataforma que acepta los pesos, tendremos que seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión en el casino

Buscar la opción de depósito en el menú de cuenta

Seleccionar una de los métodos de pago aceptados

Colocar el monto a recargar

Confirmar la operación

Uno de los puntos más relevantes de los depósitos es que son instantáneos. Por lo tanto, contarás con el saldo en pocos minutos. Hay distintos tipos de pago que se pueden usar. Sin embargo, no siempre están presentes en todos los sitios, sino que depende de cada plataforma.

Entre las opciones más comunes, encontramos:

Tarjetas de crédito/débito, en especial de Visa y Mastercard

Transferencias bancarias, con entidades locales

Monederos electrónicos, que funcionan de forma digital, como Mercado Pago, Neteller, Skrill, Perfect Money, Astropay, entre otros.

Pagos en efectivo, en locales conocidos como Rapipago o Pago Fácil.

Incluso hay algunos casinos que aceptan criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum. Sin embargo, estos operadores son los menos, e incluso tienen cobro de comisiones adicionales al usar estas divisas.

¿Cómo retirar ganancias en pesos argentinos de un casino online en Argentina?

La operación contraria a los depósitos, son los retiros. Estos te permiten solicitar las ganancias que hayas acumulado durante tus apuestas en los juegos, ya sean tragamonedas, ruleta, o cualquier otra atracción.

Para llevar a cabo el proceso de retiro, es necesario seguir estos pasos:

Ingresar al sitio web de la empresa

Iniciar sesión

Buscar la opción de retiro

Seleccionar el método de pago, si es posible (ciertos casinos requieren utilizar la misma opción usada en el depósito)

Colocar el monto a retirar

Confirmar la solicitud

El operador se tomará un tiempo de validación de la solicitud, que puede tardar hasta 24 horas. En ese plazo, analizan la solicitud para comprobar que todo esté en orden. Luego, tendremos que esperar el plazo de acreditación, en base al método de pago. Por ejemplo, un monedero electrónico puede tardar entre 2 y 12 horas, mientras que una tarjeta de crédito puede demorar entre 1 y 3 días hábiles.

Al momento de hacer un retiro, debemos tener en cuenta tres requisitos claves:

Respetar los montos mínimos y máximos, establecidos por el casino

Completar la verificación de la cuenta, para comprobar mi verdadera identidad

No tener ningún rollover de bonos pendiente, ni saldo de promoción restante. De lo contrario, será eliminado de la cuenta.

¿Cómo elegir el mejor casino online en Argentina que acepta pesos argentinos?

El mercado de casinos en Argentina se ha vuelto muy amplio, por lo que resulta algo difícil para el público común elegir un sitio para jugar. De igual manera, también resulta complicado calificar un operador como el mejor de todos.

En cambio, es posible seleccionar un grupo de casinos de primer nivel. Por ejemplo, puedes recurrir a la lista que hemos confeccionado, donde ofrecemos una serie de plataformas destacadas en Argentina. Otro elemento importante es leer una reseña en internet sobre la página.

La preferencia de los jugadores juega un papel importante al momento de elegir el "mejor" sitio, ya que cada uno suele tener puntos fuertes en comparación con la competencia. Por ejemplo, si estoy buscando la mayor cantidad de juegos de azar, entonces tengo que buscar el sitio con el catálogo más amplio; si quiero conseguir la mayor cantidad de beneficios, entonces tengo que elegir el casino con mayor cantidad de bonificaciones y promociones.

Hay ciertos factores principales que los casinos deben cumplir para garantizar un estándar de calidad: variedades de juegos, regulación mediante licencia oficial, servicio de atención al cliente, listado de métodos de pago y compatibilidad con juego móvil.

¿Cómo comparar los bonos y promociones ofrecidos por diferentes casinos online en Argentina que aceptan pesos argentinos?

Una de las características más importantes de los casinos son las promociones, que ofrecen ventajas y beneficios a los usuarios. Estas no son iguales en todos los sitios, sino que cada casino puede tener su propios premios.

Uno de los beneficios principales es el bono de bienvenida, el cual se obtiene al registrarse en la página web por primera vez. Este tiene distintas características, que se pueden tener en cuenta al momento de comparar la diferencia entre casinos:

El monto total que se puede obtener. Por ejemplo, hasta $20.000 ARS

El porcentaje de bonificación sobre el primer depósito, ya sea 50%, 100%, 200%, etc.

Los métodos permitidos para acceder al bono. En general, la mayoría de opciones permite acceder a una promoción, pero puede haber excepciones.

El plazo de duración en el cual se puede usar el bono antes de que expire

El valor del rollover, que es el proceso para liberar la suma del bono y transformarlo en ganancias. Requiere apostar una determinada cantidad de veces la suma obtenida, por ejemplo x30.

La posibilidad de usar el bono libremente en los juegos. Esta característica determina si se puede aprovechar todo el catálogo, o si hay restricciones específicas, como el poker.

La extensión del bono en niveles. Hay promociones que afectan solo el primer depósito, mientras que otras se extienden hasta la tercera o cuarta transferencia.

Estos mismos estándares se pueden usar para comparar otros tipos de bonos. El objetivo principal es conseguir las mejores condiciones posibles. En las casas, es posible encontrar promociones tales como:

Bonos de depósito

Giros gratis

Programa de fidelidad o lealtad

Sorteos

Torneos

Y más

¿Cómo asegurar la confiabilidad y la seguridad de mi información personal y financiera al jugar en un casino online en Argentina?

Al jugar en un casino online, voy a tener que ingresar información sensible, que incluye mis datos personales durante el registro, y mis datos financieros, para poder hacer las operaciones de depósito y retiro.

Por esa razón, es fundamental que el casino cuente con medidas de seguridad que ofrezcan confianza y tranquilidad, respetando los protocolos más avanzados de seguridad digital. Una de las medidas fundamentales es la presencia de un software de encriptación SSL, el cual permite almacenar los datos de los usuarios de forma segura, asegurando la privacidad y evitando que terceros puedan acceder a esta información.

La protección también viene de la mano del uso de métodos de pago seguros y conocidos. Antes ya mencionamos la selección de opciones que suelen estar presentes. Por ejemplo, una tarjeta Visa o Mastercard son empresas populares, que llevan muchísimo tiempo en la industria y que tienen suficiente autoridad para garantizar un servicio seguro y confiable.

Los casinos tienen otras herramientas para evitar problemas respecto a la seguridad. Tal es el caso de la verificación de identidad de cada cuenta, la autenticación en dos pasos, e incluso los certificados de organismos terceros, como Itech Labs o eCOGRA.

¿Cómo saber si un casino online en Argentina es licenciado y regulado?

Uno de los factores principales que deben tener los casinos es una licencia de juego oficial. Esto es fundamental para garantizar la legalidad del sitio, y nunca se debe participar en un casino que no tenga su licencia.

Existen dos tipos diferentes de licencias: las locales y las internacionales. Argentina es uno de los pocos países de Sudamérica que cuenta con sus propias leyes respecto al juego online, lo que ofrece mayor transparencia para los clientes, y permite que haya autoridades que se encarguen de las regulaciones.

Esta ley tiene un detalle interesante. En lugar de ser homogénea a lo largo de todo el país, las regulaciones se dividieron por provincias. Así, cada una de ellas tiene su propia licencia y sus entes reguladores. Por ejemplo, existe la licencia de Ciudad de Buenos (CABA), la lotería de la Provincia de Buenos Aires (LOTBA), Santa Fe, Córdoba, etc.

Las principales ubicaciones de Argentina cuentan con su legislación propia, pero hay otras provincias más pequeñas que todavía no han tratado el tema. Por ende, según cual sea mi ubicación geográfica dentro del país, podré participar o no en los juegos de casino o las apuestas en deportes.

La segunda categoría de licencias son las internacionales. En este caso, se trata de certificados que funcionan de manera global, y permiten el acceso de jugadores de múltiples orígenes, incluyendo Argentina. Sin embargo, no hay la misma atención hacia el jugador, pues el sitio no está enfocado en solo una región.

Existen distintas licencias internacionales. Algunas de ellas son más laxas, mientras que otras tienen mejor reputación debido a su compromiso y calidad. Entre los permisos de carácter global, están: Curazao, Malta (MGA), Gibraltar y Reino Unido.

Incluso es posible encontrar una casa de juego que tenga más de una licencia. En ese caso, se transforma en una ventaja importante respecto a la competencia.

¿Cómo jugar a los juegos de casino populares usando pesos argentinos en un casino online en Argentina?

Una vez que tengo mi cuenta registrada, y realice un depósito exitoso, ya puedo acceder al catálogo completo de juegos del casino. Las atracciones se dividen en distintas categorías, para que sea más fácil buscar y encontrar el juego para ese momento.

Si bien hay algunos sitios que tienen juegos propios, la gran mayoría de los títulos provienen de distintos proveedores de software, que son los encargados de diseñar y distribuir los juegos. A medida que haya más proveedores que trabajan en conjunto con el casino, mejor será, pues habrá mayor cantidad y variedad de juegos. Algunos de los principales desarrolladores del mercado son Microgaming, NetEnt, Playtech, Pragmatic Play, Evolution Gaming, entre otros.

Según mi experiencia, el juego más popular de casino son las tragamonedas. Por esa razón, es el más numeroso y el que más variantes ofrece. En los casinos, encontré desde el formato clásico, que tiene una temática frutal con una disposición más simple de líneas y rodillos; hasta el formato de video, que es más moderno y se destaca por tener todo tipo de temáticas, así como también en su jugabilidad, con multiplicadores, comodines, giros gratis, símbolos especiales, y mucho más.

Los juegos de mesa también ocupan un lugar central. Por ejemplo, están las ruletas, que gozan de mucha popularidad, y los juegos de cartas. Entre los más destacados, están el blackjack y el póker. Este último es considerado como el juego que menos depende de la suerte, y más de la propia habilidad del jugador.

La diversión en las casas se extiende por más alternativas, y dependerá de los gustos de cada uno. En mi caso particular, disfruto mucho del bingo, un juego divertido y familiar, que tiene su variante en el formato digital. Otro de mis favoritos son los jackpots, que tienen pozos acumulados de grandes cifras.

Además de las versiones individuales, también existe el casino en vivo. Es un formato que encuentro muy emocionante, pues me recuerda a las salas físicas de antes. En este formato, existen crupieres reales, que se encargan de maneras las mesas de juego. Cada segundo de la acción se puede ver a través de cámaras en HD.

Esta versión de juego permite compartir la diversión con otros jugadores reales, que se suman a la sala. A través de un chat en vivo, se puede charlar con ellos.

Muchas veces, prefiero jugar con mayor libertad y comodidad, en lugar de estar sentado frente a un monitor. Por fortuna, tengo la oportunidad de hacerlo a través de los dispositivos móviles. Los juegos están diseñados de tal manera que ofrecen soporte para la versión web, y para la versión móvil.

Por lo tanto, puedo jugar desde mi celular o tableta sin problemas. El método de juego en particular dependerá de cada casino. Por ejemplo, puede existir una aplicación para descargar e instalar desde las tiendas, compatible con Android e iOS; o simplemente tengo que ingresar al casino en línea a través del navegador del celular, e iniciar sesión en mis cuentas de forma tradicional.

¿Cómo acceder al servicio de atención al cliente en un casino online de Argentina que acepta pesos argentinos?

Durante la experiencia en un casino online, es muy posible que me encuentre con situaciones que no pueda resolver, especialmente si es mi primera vez en uno de estos sitios. Estos escenarios pueden incluir preguntas sin resolver, o algún problema en particular de mi parte.

Ante las necesidades de solucionar estos inconvenientes, los casinos cuentan con un servicio de atención al cliente. Este debe funcionar de manera gratuita, totalmente en español, y en lo posible, que esté disponible 24/7.

Atención al cliente cuenta con distintas vías de comunicación. No siempre están todas presentes en cada sitio, pero las más populares son:

Un chat en vivo con un operador, que es la opción más rápida de todas. Los recursos más importantes están destinados a este chat, que responde en pocos minutos.

Contacto por correo electrónico, detallando el problema. Esta opción puede tardar hasta 24 horas.

Por llamada telefónica gratuita

A través de redes sociales, como Facebook, Twitter o Instagram.

Cada jugador tendrá la elección en sus manos para decidir qué canal utilizar, dentro de las modalidades disponibles. Además, los sitios suelen contar con un apartado especial de preguntas frecuentes, o FAQ. Allí se puede encontrar información útil sobre distintos temas, cuyo contenido puede solucionar situaciones sin recurrir al servicio de atención al cliente.

¿Cuáles son los principales casinos de Argentina que permiten jugar con pesos?

FAQS

¿Existen casinos online en Argentina que aceptan pesos argentinos?

Sí, es posible encontrar plataformas de juego que acepten pesos argentinos como divisa principal. Es mas, el mercado es bastante extenso.

¿Cuál es el mejor casino online en Argentina?

Es difícil determinar cual es el mejor casino de todos. En cambio, podemos mencionar una lista de los más importantes en Argentina. Estos son Betano, Vulkan Vegas, Mystake, Bet365, 22bet, Codere y 888 Casino.

¿Qué es la licencia de juego?

La licencia de juego es un certificado oficial que permite que los casinos funcionen de manera legal. Existen dos tipos: las licencias locales, provenientes de la legislación argentina, y las licencias internacionales, como Curazao o Malta.

¿Cómo realizar depósitos y retiros en los casinos online de Argentina?

Para hacer las recargas de dinero, y luego solicitar los retiros de ganancias, existen distintos métodos aceptados. Cada casino tendrá sus propias opciones, pero las más comunes son tarjetas de crédito/débito, transferencias bancarias, monederos electrónicos y pago en efectivo.

Descargo de Juego Responsable

La participación en un casino es divertida y emocionante, pero siempre debe tomarse como un entretenimiento, y nada más. Tomar la actividad como un trabajo o una forma de ganar dinero es un error, que puede traer problemas graves. Estoy hablando de la adicción al juego como el peor de los casos.

Por esa razón, es fundamental tomar recaudos y jugar de manera responsable. Incluso los propios casinos tienen en sus sitios web una sección dedicada al Juego Responsable. Aquí se puede encontrar información valiosa sobre cómo tomar los cuidados necesarios para evitar los problemas. A su vez, se detallan las funciones para evitar que los menores de edad tengan acceso al juego.

Este programa también puede estar acompañado de datos de contacto con organizaciones de ayuda con el juego, e incluso un sistema de evaluación para conocer mi propia situación.

Todo el contenido de esta página tiene una finalidad objetiva e informativa. Bajo ningún punto de vista se trata de consejos financieros o profesionales.

Una vez que se hace clic en los enlaces de afiliado de MySafeGame, se exime de responsabilidad a esta página, y se da paso a los términos y condiciones de cada operador en particular, aceptando sus consecuencias.

Es fundamental jugar con responsabilidad en todo momento, para evitar problemas mayores.

Además, hay ciertas medidas que se ofrecen al jugador con el fin de controlar su actividad. Por ejemplo: