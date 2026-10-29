Inteligencia artificial y liderazgo empresarial se debatieron en la Bolsa de Comercio de Rosario

El encuentro anual Futuro Express 2026 se realizó el pasado 28 de octubre en el Salón Armonía de la Bolsa de Comercio de Rosario. La jornada, organizada por Express Telecomunicaciones, convocó a empresarios, directivos y referentes del sector productivo de la región bajo la consigna "Ideas para liderar lo que viene". El evento se consolidó como el espacio de reflexión corporativa más relevante que la compañía ofrece cada año a sus clientes del segmento empresarial.
La propuesta articuló tres ejes centrales: inteligencia artificial, innovación tecnológica y nuevas dinámicas de liderazgo. El formato combinó presentaciones de especialistas con instancias de networking, apuntando a que los asistentes pudieran trasladar los contenidos a sus propias organizaciones. La sede elegida, la histórica Bolsa de Comercio rosarina, reforzó el perfil institucional del encuentro.
La inteligencia artificial como ventaja competitiva
El primer expositor fue Alan Daitch, emprendedor tecnológico, divulgador de inteligencia artificial y speaker internacional. Su presentación se centró en el impacto directo que la IA genera sobre los modelos de negocio actuales. Daitch enfatizó la importancia de que las organizaciones se capaciten y adopten herramientas tecnológicas para convertirlas en ventajas competitivas reales, subrayando que quienes no incorporen estas tecnologías quedarán rezagados frente a sus competidores.
El argumento de Daitch se inscribe en una tendencia global que las principales consultoras vienen midiendo con datos concretos. Según relevamientos recientes del sector, la adopción de herramientas de inteligencia artificial en empresas medianas y grandes de América Latina creció de forma sostenida en los últimos dos años, aunque la brecha entre quienes las implementan de manera estratégica y quienes lo hacen de forma fragmentada sigue siendo significativa. Ese fue, precisamente, el núcleo del mensaje del expositor.
El contexto local no es ajeno a ese proceso. Rosario concentra buena parte de la actividad económica del interior del país y alberga un tejido empresarial diversificado, con presencia fuerte en agroindustria, servicios y tecnología. La transformación digital del sector privado regional es, en ese marco, tanto una oportunidad como una necesidad urgente.
Gestión estratégica y el tiempo directivo
El segundo expositor fue Diego Noriega, emprendedor Endeavor, inversor y cofundador de SquadS Ventures. Su intervención abordó la gestión estratégica desde una perspectiva menos técnica y más organizacional, con foco en la necesidad de profesionalizar procesos internos y redefinir cómo los equipos directivos distribuyen su tiempo y atención dentro de las compañías.
Noriega es una figura reconocida en el ecosistema emprendedor argentino. SquadS Ventures opera como un vehículo de inversión y acompañamiento para startups en etapa de crecimiento, con cartera de empresas en distintos sectores. Su experiencia como cofundador e inversor le permitió aportar una mirada práctica sobre los errores más frecuentes en la conducción de organizaciones que atraviesan procesos de escala o reconversión.
La visión institucional del evento estuvo a cargo de Maximiliano Rigotti, gerente comercial de Express Telecomunicaciones, quien situó a la conectividad como infraestructura base de toda transformación digital. Rigotti destacó el papel que la empresa asume frente al sector privado regional, no solo como proveedor de servicios sino como articulador de contenidos y espacios de actualización para sus clientes corporativos.
Con la realización de Futuro Express 2026, Express Telecomunicaciones reafirmó su compromiso anual con las empresas de la región. La compañía lleva varios años organizando este tipo de encuentros como parte de su estrategia de vínculo con el segmento corporativo, apostando por un modelo que combina infraestructura de conectividad con generación de valor a través del conocimiento. La próxima edición del evento, según el esquema habitual, se espera para el transcurso de 2027.
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