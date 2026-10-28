Con el respaldo de Udaondo Buenos Aires y Colección Pampa, arteba celebra 35 años fomentando el arte argentino

La emblemática feria de arte se prepara para su edición aniversario, en la que contará con el patrocinio de Udaondo Buenos Aires, que se alza como el símbolo de la nueva forma de habitar Buenos Aires, y de Colección Pampa, que reúne el arte contemporáneo argentino.

Buenos Aires, octubre de 2026.- La feria arte contemporáneo arteba, reconocida por ser la más importante de Argentina y una de las más destacadas de América Latina, celebrará sus 35 años y en esta edición contará con el respaldo de Udaondo Buenos Aires y de Colección Pampa.

Durante su extensa trayectoria, arteba contribuyó de manera decisiva a fortalecer el coleccionismo, ampliar la circulación de las obras y acercar el arte contemporáneo a nuevos públicos. Su existencia forma parte de un ecosistema que permite que artistas, galerías, coleccionistas, instituciones y nuevos espectadores se encuentren, dialoguen y construyan juntos el presente del arte.

En esta oportunidad, se suman como sponsors de la emblemática feria Udaondo Buenos Aires, el desarrollo inmobiliario que se alza como el nuevo símbolo de la Ciudad de Buenos Aires, y Colección Pampa, la colección de arte impulsada por la Fundación Norma y Leo Werthein que, desde una mirada contemporánea, acompaña y promueve la escena artística local y su proyección internacional.

Udaondo Buenos Aires y Colección Pampa comparten una misma convicción: el arte y el diseño tienen la capacidad de ampliar el valor de los espacios, generar nuevas formas de encuentro y transformar nuestra manera de habitar y de mirar.

“La presencia de Udaondo Buenos Aires en esta edición aniversario de arteba ratifica un compromiso fundacional del desarrollo, porque desde el primer momento se trabajó con la premisa de integrar el arte con lo mejor del diseño y de la tecnología. Esa idea es la que nos define y la que potenciamos con constantes acciones para promover las expresiones artísticas que tienen la capacidad singular de transformar nuestra percepción, abrir preguntas y proponernos la posibilidad de imaginar y habitar nuevos mundos”, destacó Alejandro Furst, CEO Landmark Developments.

Por su parte, el presidente de la Fundación Norma y Leo Werthein y director ejecutivo de la Colección Pampa, Alvaro Rufiner, destacó: “Estar más cerca de arteba en sus 35 años expresa una forma de entender nuestra responsabilidad dentro de este ecosistema: acompañar la creación, ampliar los territorios donde el arte puede suceder y contribuir a que llegue a nuevos públicos. Y es un honor apoyar este año el programa de desarrollo profesional de nivel internacional, propiciando la llegada a la feria de figuras de toda la región”.

Actividades para celebrar los 35 años de arteba

La feria se realizará del 30 de octubre al 1 de noviembre, en el predio de exposiciones de La Rural. El evento volverá a reunir a los máximos exponentes de la comunidad artística, consolidándose como un punto de encuentro clave para artistas, galeristas, coleccionistas, curadores, instituciones y el público que busca conocer nuevas expresiones locales y regionales.

Udaondo Buenos Aires contará con un stand institucional en la feria, en el que se centrarán múltiples presentaciones como la presentación del libro de la Colección Pampa, que reúne 166 obras históricas y producciones emergentes, y la de “Cuadernos Pampa. Ensayos de colección”, un proyecto editorial que invita a académicos, escritores y artistas a reflexionar sobre la colección y que en su primera entrega contará con la mirada de Liliana Viola, Alberto Passolini y Daniel Molina.

Asimismo, se acompañará a la comitiva de curadores y profesionales de museos que concurrirán al evento y se realizarán reuniones de bienvenida en Espacio Udaondo, ubicado en la intersección de las avenidas Del Libertador y Udaondo, junto a curadores internacionales, directores de museos internacionales y nacionales, y artistas.

Acerca de UDAONDO Buenos Aires

UDAONDO Buenos Aires redefine el concepto de hogar a través del Nuevo Lujo: un estilo de vida que integra arquitectura de vanguardia, sustentabilidad certificada, hospitalidad de clase mundial y una propuesta cultural en permanente expansión desde Espacio UDAONDO. Más información en https://udaondobuenosaires.com/

Sobre la Fundación Norma y Leo Werthein

La Fundación Norma y Leo Werthein impulsa las iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social del Grupo Werthein en América Latina, desarrollando proyectos en educación, cultura y sostenibilidad que generen un impacto positivo y duradero en las comunidades. Más información en: www.fundacionleowerthein.com