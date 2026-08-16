SONDA Argentina: 40 años impulsando la transformación tecnológica en el país 16 de agosto 2026 · 00:00hs

Hay tecnología que no se ve, pero que sostiene buena parte de la vida cotidiana. Está detrás de una transferencia bancaria, de la conectividad de un colegio, de la validación de un boleto de transporte o del funcionamiento ininterrumpido de una red de estaciones de servicio. SONDA lleva 40 años en Argentina construyendo, justamente, ese tipo de infraestructura invisible: la que permite que millones de personas estudien, viajen, trabajen y accedan a servicios esenciales sin pensar en la tecnología que hace posible que todo funcione.

Con más de 400 colaboradores en el país, SONDA viene consolidando una operación cada vez más federal, con recursos y capacidades distribuidos también en el Centro y Noroeste argentino. No se trata de sumar oficinas, sino de ampliar presencia territorial real: estar más cerca de las operaciones de los clientes, entender las particularidades de cada región y acompañar de cerca el crecimiento de industrias estratégicas en distintos puntos del país. Esa lógica de cercanía se potencia con una escala que pocas compañías tecnológicas pueden ofrecer en la región: SONDA está presente en 13 países de América Latina, con más de 15.000 colaboradores. La combinación de escala regional, experiencia en proyectos complejos y conocimiento profundo del mercado local es, precisamente, lo que define su forma de trabajar en Argentina.

El recorrido de SONDA en el país atraviesa industrias que forman parte de la columna vertebral de la vida diaria. En el sistema financiero, la compañía brinda soporte tecnológico a una extensa red de sucursales distribuida en todo el territorio nacional, garantizando la continuidad de operaciones que exigen altísimos estándares de disponibilidad, seguridad y capacidad de respuesta. En educación, participó en la implementación de pisos tecnológicos en 4.000 escuelas de todo el país, fortaleciendo la infraestructura necesaria para que los establecimientos puedan brindar acceso a nuevas herramientas y experiencias de aprendizaje. En el transporte público, aporta la tecnología que permite validar y gestionar el cobro de pasajes, tecnología que procesa a diario millones de transacciones de manera ágil y segura; y también participa en soluciones de gestión de flotas que mejoran el seguimiento de la operación y contribuyen a una movilidad más eficiente. En energía y telecomunicaciones, brinda servicios de conectividad para una extensa red de estaciones de servicio distribuida en el país, manteniendo comunicados puntos de atención ubicados en las geografías más diversas.

Acompañar de punta a punta Para SONDA, la tecnología nunca es un fin en sí mismo, sino una herramienta para resolver desafíos concretos, transformar procesos y generar valor real. Por eso, la forma de trabajar de SONDA acompaña a cada cliente de punta a punta: desde la comprensión del desafío y la definición de una estrategia, hasta la integración, implementación y gestión de las soluciones. Ese diferencial se apoya en varios pilares: conocimiento profundo de las industrias y del mercado local, escala y experiencia regional, capacidad para integrar distintas tecnologías, gestión de proyectos complejos de alcance nacional, y una cercanía constante con los clientes y sus operaciones.

SONDA trabaja hoy con un horizonte claro: su "Sueño 2030", consolidarse como un líder global de la industria tecnológica y como socio estratégico en los procesos de transformación de sus clientes. Desde esa perspectiva, tendencias como la inteligencia artificial, la analítica de datos, la automatización, la nube y la ciberseguridad solo cobran verdadero sentido cuando se traducen en mejoras concretas: una operación más eficiente, un problema anticipado, una decisión mejor informada, una experiencia superadora para las personas. Porque, para SONDA, la transformación digital nunca es un proceso exclusivamente tecnológico. Implica comprender el negocio, revisar procesos, integrar capacidades y, sobre todo, acompañar a las personas en cada etapa del cambio. Con cuatro décadas de trayectoria en Argentina, SONDA sigue apostando a ampliar sus recursos, su presencia territorial y su impacto en las industrias que mueven al país, con la convicción de que la mejor tecnología es la que se nota en los resultados, aunque nunca se vea. Más información: sonda.com